建滔積層板(1888)見底訊號已確認　指日可重返MA50｜彭偉新

建滔積層板股價曾受到8月底公佈半年業績時，管理層表現會退出內地商品房市場的利淡消息所拖累，即使半年業績符合市場預期，半年純利急升72.4%至7.28億港元，股價亦由業績公佈前6.91港元持續急跌至最低位見5.62港元，累積下跌了18.6%，主要相信是市場擔心一旦結束內房業務，2024年的全年業績將會出現一筆結束業務所帶來的損失。另外，市場亦擔心集團的業務正處於下行周期內，因此，部份券商亦即時把建滔積層板的目標價作出下調。



雖然市場擔心集團可能會因結束內房業務而產生一次性的虧損，但對集團今個財年的全年盈利預測，仍然會增長82%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 53%，而2024年及2025年的預測市盈率分別只有10.7倍及7倍水平。按市場上仍然有對集團進行調研的分析師給予的目標價中位數為8.67港元，而按12個財務模型所計算的公允值為7.93港元，兩個數值仍然較現價分別有24.4%及27.7%的潛在升幅。至於集團的營收及淨入的5年複合增長分別為9.5%及33.1%，兩者均高於市場同業的增長。因此，以估值來說，建滔積層板的估值並不太高。

建滔積層板於上周五以 6.19 港元收市，全日上升 0.11 港元或 1.80%。集團過去5年的平均Beta值為 0.53，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 9.48 港元，而最低位則曾見 4.54港元，股價於過去52周累計上升 2.36%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 29.9%，以現價 6.19 港元計，建滔積層板的股價較 50 天線低 8.88%，另外，現價亦較 200 天線低 6.49%，因此，股價的技術走勢未有高於股份的中期及長期走勢。

雖然市場擔心集團可能會因結束內房業務而產生一次性的虧損，但對集團今個財年的全年盈利預測，仍然會增長82%。（資料圖片）

建滔積層板(1888.HK)的機構投資者持股比率為11.17%，並於今年4月26日至今年9月20日期間的股價共錄得4.39%的升幅，期間，共錄得2.19 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的1.7 億港元(見圖1)，而散戶則佔當中的0.5 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.52%；而最低則跌至-8.01%，而到9月20日當日則為7.13%，反映大戶資金流動力正在好轉中。

股價於5月至7月期間曾三次升上9.25港元以上水平後均見回調，反映該水平的阻力仍然較大，而在股價持續回調後，已跌返4月的支持位水平，加上9天RSI已由30以下水平作出反彈，並形成了5連陽走勢，帶動9天RSI重返30以上，因此，相信股價在上日至5.62港元水平已經見底。投資者可以趁股價作出反彈而買入，若果以整個回調浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，股價可以上望7.00港元，於6.20港元買入的話，上望空間可以達到13%。若果股價一旦失守6.00港元收市，則先行止蝕離場。

建滔積層板股價曾受到8月底公佈半年業績時，管理層表現會退出內地商品房市場的利淡消息所拖累，即使半年業績符合市場預期，半年純利急升72.4%至7.28億港元，股價亦由業績公佈前6.91港元持續急跌至最低位見5.62港元，累積下跌了18.6%，主要相信是市場擔心一旦結束內房業務，2024年的全年業績將會出現一筆結束業務所帶來的損失。另外，市場亦擔心集團的業務正處於下行周期內，因此，部份券商亦即時把建滔積層板的目標價作出下調。

雖然市場擔心集團可能會因結束內房業務而產生一次性的虧損，但對集團今個財年的全年盈利預測，仍然會增長82%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 53%，而2024年及2025年的預測市盈率分別只有10.7倍及7倍水平。按市場上仍然有對集團進行調研的分析師給予的目標價中位數為8.67港元，而按12個財務模型所計算的公允值為7.93港元，兩個數值仍然較現價分別有24.4%及27.7%的潛在升幅。至於集團的營收及淨入的5年複合增長分別為9.5%及33.1%，兩者均高於市場同業的增長。因此，以估值來說，建滔積層板的估值並不太高。

建滔積層板於上周五以 6.19 港元收市，全日上升 0.11 港元或 1.80%。集團過去5年的平均Beta值為 0.53，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 9.48 港元，而最低位則曾見 4.54港元，股價於過去52周累計上升 2.36%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 29.9%，以現價 6.19 港元計，建滔積層板的股價較 50 天線低 8.88%，另外，現價亦較 200 天線低 6.49%，因此，股價的技術走勢未有高於股份的中期及長期走勢。

建滔積層板(1888.HK)的機構投資者持股比率為11.17%，並於今年4月26日至今年9月20日期間的股價共錄得4.39%的升幅，期間，共錄得2.19 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的1.7 億港元(見圖1)，而散戶則佔當中的0.5 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.52%；而最低則跌至-8.01%，而到9月20日當日則為7.13%，反映大戶資金流動力正在好轉中。

股價於5月至7月期間曾三次升上9.25港元以上水平後均見回調，反映該水平的阻力仍然較大，而在股價持續回調後，已跌返4月的支持位水平，加上9天RSI已由30以下水平作出反彈，並形成了5連陽走勢，帶動9天RSI重返30以上，因此，相信股價在上日至5.62港元水平已經見底。投資者可以趁股價作出反彈而買入，若果以整個回調浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，股價可以上望7.00港元，於6.20港元買入的話，上望空間可以達到13%。若果股價一旦失守6.00港元收市，則先行止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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