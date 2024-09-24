比亞迪電子(0285)股價　有望上試保歷加通道頂部阻力｜彭偉新

比亞迪電子股價因早前受到蘋果iPhone 16的功能無太大驚喜，市場看淡蘋果供應鏈相關的股價下，令到比亞迪電子的股價亦受到拖累而作出回調，而且更多次回調並失守25港元的水平，不過，收市價仍然能守在25港元以上水平，走勢未有出現另一次的失守支持，因此，暫時可以當比亞迪電子的股價只屬於回調走勢。雖然市場認為今次iPhone的設定未有令用家感到驚喜的情況，或會令到短期蘋果手機的銷售未能出現突破，不過，由於手機的主打部份仍然以其AI功能，其中，部份市場的AI功能將會由10月開始解封，因此，有望令到相關手機的銷售會在今年第4季才出現較明顯的增長。至於中國市場的AI功能則在明年才會解封，因此，明年或會引來另一波的增長。因此，對蘋果供應鏈的股份來說，增長只是延後。



比亞迪電子的股價在9月16日跌至低位24.85港元後開始反彈，而且更成功收復了10天線及20天線的阻力，加上9天RSI更已升破50的水平，反映整體的動力仍然有望向好，加上MACD已出現升破訊號線的走勢，短期股價有望繼續回升。市場對於集團今年全年每股盈利的預測為2.17港元，較去年全年比較增長9.5%，市場預期2025年全年的每股盈利更可以達到2.87港元，按年上升32.1%，令到集團2024年及2025年的遠期市盈率可以分別跌至12.3倍及9.3倍。而股息率已逐步由低位1.5厘水平反彈至2.2%水平，雖然股息率仍然不太吸引，但相信未來的派息比率有望繼續上升，令到整體股息率有機會進一步增加。

比亞迪電子的股價在9月16日跌至低位24.85港元後開始反彈，而且更成功收復了10天線及20天線的阻力。（資料圖片）

過去一年，股價走勢不太理想，不過，仍然較同行表現稍佳，而集團去年的整體收入增長達到27.3%，高於同行的6.5%倒退，而5年的收入年均複合增長率更有25.9%，遠高於同業只有7%的增長。令到普通股過去5年的淨收益年均複合增長率達到12.1%，高於行業的8.6%，以及整個板塊的9%增長。

由於市場仍然看好比亞迪電子的整體前景，市場有對集團股份進行覆蓋調研的分析師，所給予的目標價平均值為41.5港元，另外，利用財務模型計出來的公允值平均價，亦達到38.25港元，該兩組目標價仍然較現價分別有50%及43%的潛在升幅。若果以今次股價在40.6港元水平見主要阻力後回調，並在持續回調至低位25港元的跌浪總跌幅計算，以黃金比率的38.2%作為反彈目標的話，股價有望升上30.80港元。投資者可以在27.50港元水平買入，上望30.80港元，技術上的潛在升幅有12%，至於股價一旦向下回調並失守10天線26.00港元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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