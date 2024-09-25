中遠海能 (1138) 藉人行推刺激經濟措施　料見強力反彈｜彭偉新

內地人民銀行在美國上周大幅度減息50點子後，在人民幣匯價轉強下，終於公佈一系列的寬鬆貨幣措施，當中包括下調存款準備金率50點子，以釋放相等於1萬億人民幣的資金到市場；另外，亦下調了存量房貸息率50點子，以降低內地居民在還貸款的壓力；同時亦畫一了內房的首付比率，用意是支持內地樓市；另外，亦表示支持資本市場。在多重的利好措施推出下，港股及內地A股均見明顯的上升，而成交額亦大幅增加，相信該等措施在特定的時間可以令到內地經濟回復動力，有助推動內地對成品油及其他相關產品的需求，而能源運輸的需求亦會受到拉升。



市場預期中遠海能今年全年盈利長可以增長27.6%，每股盈利預期為1.21港元，以現價計算的2024年預測市盈率為5.5倍；至於2025年的每股盈利預期可以升上1.37港元，同比增長可以達到13.1%，2025年預測市盈率為4.8倍，低於過去5年歷史盈率的平均值。集團過去兩年的派息比率約為49%，相信未來一段時間仍然會維持在該水平，令到集團的整體股息率能維持在4.8厘水平附近。

預期中遠海能未來5年的營收複合平均增長率約為8.4%，而淨收入的複合平均增長率約為17.0%，增長率較市場同業為高。因此，市場分析師給予集團較高的目標約11港元，較現價仍然有接近四成的上升空間。

中遠海能股價於今年2月跌至低位6.06港元見底後，走勢開始反覆回升，並在形成一底高於一底後，股價曾升上最高位見11.72港元，不過，由於股價在一頂高於一頂下，反而9天的RSI則形成一頂低於一頂，形成了走勢見頂的形態，其後，股價更在跌穿主要移動平均線後，逆轉之前的上升走勢，並形成了一浪低於一浪走勢，股價更跌穿了所有的移動平均線支持，於9月11月跌至最低6.92港元水平。雖然股價在持續下跌後，已失守了整個升浪總升幅的61.8%回調目標，不過未有完全抵銷所有的升幅外，9天RSI更由原本失守30水平作出反彈，並收復了30，令到整體走勢出現轉強的情況。

由於股價已成功收復了10天線及20天線的阻力，加上9天RSI重返50以上，以及MACD已重返訊號線之上，走勢上已出現了轉勢，只要股價可以收復原已失守的61.8%回調目標水平8.20港元，整體走勢相信已確認見底並作出更大的反彈空間。投資者可以在8.20港元水平買入，預期股價可以逐步作出反彈，更有機會可以向100天線作出反彈，上望9.40港元，只要股價未有失守8.00港元的話，可以繼續持有，並以9.40港元作為反彈目標水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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