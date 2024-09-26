建滔集團（0148）回調後轉強　股價可升返18.8元阻力位｜彭偉新

建滔集團股價於8月26日公佈業績後走勢即時受阻並隨即向8月初低位14.72港元水平進發後，股價曾一度跌至14.52港元後走勢開始回穩，尤其是在股價持續形成一浪低於一浪下，反而9天RSI未有持續見底，更開始見到9天RSI形成一底高於一底的底背馳走勢，或暗示股價未有出現進一步轉弱，反而在股價回升下，支持股價有進一步反彈的機會。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 76.9%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 11.9%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 19.86%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 10.8%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 8.7 倍，而市賬率則只有 0.31 倍，估值非常之低。建滔集團過去一年的派息比率為 54.8%，而集團今個財年已派發 0.76 元的追蹤年股息，相等於 4.45 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.8 元，相等於 4.69 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率5.69 厘為低。

建滔集團過去5年的平均Beta值為 0.89，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 21.4 港元，而最低位則曾見 13.68港元，股價於過去52周累計下跌 0.7%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價計算，建滔集團的股價較 50 天線高出 9.22%，另外，現價亦較 200 天線高出 2.63%，反映股價暫時未太過偏離中期走勢，暫時未會出現較明顯的回調。

建滔集團的機構投資者持股比率為19.59%，並於今年5月2日至9月25日期間的股價共錄得3.47%的跌幅，期間，共錄得1.1 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的0.49 億港元，而散戶則佔當中的0.62 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.99%；而最低則跌至 -15.81%，而到9月25日當日則為9.68%，反映出大戶資金動能開始有好轉。

建滔集團之股價於今年5月升上最高位見21.40港元後見頂，而且更在高位徘徊近1個月後，股價在失守20天線支持後，便持續下行，並形成了一浪低於一浪走勢，股價跌至9月初時見14.52港元，而9天RSI則未有形成一底低於一底，反而形成了一底高於一底的RSI牛背馳走勢。股價逐步形成見底，而且在股價形成了9連陽後，股價已升破整個回調幅度的38.2%，加上9天RSI已升破70，預期股價仍然有進一步上升的動力，投資者可以在17.20港元水平買入，預期股價可以繼續反彈，並按整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望18.8港元，只要股價未有失守250天線17.00港元，可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。