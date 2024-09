鄭志剛首開腔　回應新世界盈警：目前面對的環境數十年最具挑戰

新世界發展 (0017) 早前發盈警,料全年蝕最多200億元,是20年來首次年度虧損。執行副主席兼行政總裁鄭志剛接受外電訪問,稱集團面對的環境是數十年來最具挑戰之一,包括高利率、市場不確定性等,但相信只要有耐心,保持一貫策略,加上具備奉獻的精神,最終也會達成目標("Today we face one of the most challenging combinations seen in decades — from high interest rates to uncertain market conditions. I believe this game of patience paired with consistency and dedication will eventually get us to our goals.")。



他又指,他與他的團隊採取一系列強硬措施去調整策略,並進一步加強業務,如從債務再融資、出售非核心資產以及努力吸引旗艦品牌,加入旗下的零售業務,重申「困難中蘊藏著機會」("In difficulty lies opportunity")。

同時,報道又引述一名新世界高層對鄭志剛的評價,指新世界創辦人鄭裕彤,即鄭志剛的祖父認可並看重鄭志剛,當中包括其創造力,而且「真的很想培養他」,該高層又認為,鄭志剛雖然成為焦點,但認為對方願意學習,只要能忍受並度過這個困難時期,相信他的事情會好起來的。

報道稱,不論前任或現任員工,均形容鄭志剛凡事親力親為,指他在在疫情期間於香港設立口罩生產線,當時親自前往工廠車間檢查口罩的品質。不過,幾位熟悉新世界的人士亦指,同事對鄭志剛採取激進擴張策略表示擔憂。

過去數年新世界斥巨資發展啟德體育園,及鄰近機場的零售辦公室綜合體11SKIES,令新世界負債比率上升。