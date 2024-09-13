鄭志剛首開腔　回應新世界盈警：目前面對的環境數十年最具挑戰

新世界發展 （0017） 早前發盈警，料全年蝕最多200億元，是20年來首次年度虧損。執行副主席兼行政總裁鄭志剛接受外電訪問，稱集團面對的環境是數十年來最具挑戰之一，包括高利率、市場不確定性等，但相信只要有耐心，保持一貫策略，加上具備奉獻的精神，最終也會達成目標（"Today we face one of the most challenging combinations seen in decades — from high interest rates to uncertain market conditions. I believe this game of patience paired with consistency and dedication will eventually get us to our goals."）。



他又指，他與他的團隊採取一系列強硬措施去調整策略，並進一步加強業務，如從債務再融資、出售非核心資產以及努力吸引旗艦品牌，加入旗下的零售業務，重申「困難中蘊藏著機會」（"In difficulty lies opportunity"）。

同時，報道又引述一名新世界高層對鄭志剛的評價，指新世界創辦人鄭裕彤，即鄭志剛的祖父認可並看重鄭志剛，當中包括其創造力，而且「真的很想培養他」，該高層又認為，鄭志剛雖然成為焦點，但認為對方願意學習，只要能忍受並度過這個困難時期，相信他的事情會好起來的。

報道稱，不論前任或現任員工，均形容鄭志剛凡事親力親為，指他在在疫情期間於香港設立口罩生產線，當時親自前往工廠車間檢查口罩的品質。不過，幾位熟悉新世界的人士亦指，同事對鄭志剛採取激進擴張策略表示擔憂。

過去數年新世界斥巨資發展啟德體育園，及鄰近機場的零售辦公室綜合體11SKIES，令新世界負債比率上升。