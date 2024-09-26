新世界地震｜ 鄭志剛身家秤一秤　情傾金融新經濟　呢項投資吸睛

新世界（0017）高層大地震，家族創辦人鄭裕彤長孫鄭志剛即日退任行政總裁，轉任非執行副主席及非執行董事。同時一口氣辭任新創建（0659）﹑周大福（1929）及新世界百貨（0825）等3間公司董事職務，變相在家族投資旗艦周大福企業及系內上市公司未再有「話事」角色。



不過，作為鄭氏家族第三代成員，鄭志剛仍出任董事職位，而他商界人脈廣闊，有不少私人投資引來一時佳話，包括斥五球美金於The Sandbox投資一幅虛擬土地，以及入股CASETiFY成公司首個外部策略投資者。

新世界及周大福「小股東」

先說家族生意方面。現年44歲的鄭志剛，早於2006年9月便加入新世界，並於2007年3月出任執行董事。在退任前，鄭志剛擔任公司執行副主席兼行政總裁。翻查2022至2023年度年報，計及董事袍金，鄭志剛一年總薪酬達到3,960萬元。

除了新世界，鄭氏家族在港擁有多間上市公司，分別為周大福﹑新創建及新世界百貨，在今日之前，鄭志剛在這些公司仍擔任董事職務。翻查新創建於2022至2023年度﹑新百貨2022至2023年度，以及周大福於2024年年報，鄭志剛從以上3間公司獲得總薪酬2,667萬元。

隨著鄭志剛僅保留在新世界非執行副主席一職，他在家族系內公司扮演怎樣的角色？翻查資料顯示，鄭氏家族透過旗下兩間信託鄭裕彤家族控股及鄭裕彤家族控股II，持有周大福資本。再透過周大福資本控制周大福控股，間接持有周大福以及新世界的控股公司周大福企業。目前鄭志剛在兩間信託及周大福資本未見有身影，惟仍有擔任周大福企業及周大福控股董事。

鄭志剛職位變動前總薪酬 年袋近7,000萬

鄭志剛已辭任周大福執行董事。（廖雁雄攝）

另一邊廂，鄭志剛亦是新世界及周大福珠寶的「小股東」。據新世界2022至2023年年報顯示，鄭志剛個人持有公司255.9萬股，佔公司整體權益約0.1%；另外持有周大福2萬股及10.9萬股認購權。在新創建及新百貨則並無持有股份。單計在新世界及周大福持股，按周四（26日）收市價計算總值2,110.9萬元。

成立管理公司 向新世界收費

辭任新世界行政總裁，以及一口辭任周大福及新創建等公司董事職務後，意味鄭志剛失去數千萬薪酬。但據最新通告，由鄭志剛創立的管理公司，將向新世界提供管理服務，3年期服務協議的服務費上限，合共為11.18億元。

曾斥500萬美元購虛擬土地

除出任家族旗下上市公司董事等要職外，鄭志剛本人亦有不少私人投資項目，主要涉及資產管理及虛擬資產等範疇。

據資料顯示，他於2020年左右成立﹑私人投資平台璟裕，截至2021年時底其資產規模已達20億美元。投資的行業包括金融﹑科技媒體及電訊，於2020年亦有參與投資TikTok母公司字節跳動。

他亦有參與C資本及Flow Capital等投資，其中Flow Capital曾為碧桂園提供9億元融資。近年其本人入主裕承科金（0279），持有73.19%股權外，亦持有公司4,000萬元可換股債券，並且擔任主席兼非執行董事。

《The Sandbox》玩家可利用區塊鏈技術在遊戲地圖上創作「資產」，當中的權益就是通過NFT來證明。（Animoca Brands提供圖片）

虛擬資產亦是鄭志剛近年重點投資項目，對元宇宙及NFT等項目相關熱切，曾參與項目包括於NFT項目Azuki﹑虛擬資產託管商Hex Trust，以及在The Sandbox的虛擬土地。

其他私人投資方面，較受人注目的項目如入股本港手機殼公司CASETiFY，於美國上市的教授煮食的Day Day Cook﹑Animoca Brands及Lalamove，以及推動基因及斷診公司Prenetics與其私人持有的SPAC於美國上市。

擔任香港財富傳承學院主席等多項公職

雖然鄭志剛在商場上已相當繁忙，但是仍抽出時間擔任不少公職以回饋社會。既擔任政協第十四屆全國委員會委員﹑中國民間商會副會長﹑文化藝術盛事委員會主席﹑香港金融發展局董事會成員等。去年11月鄭志剛獲委任為香港財富傳承學院主席，致力推動香港發展成為亞太區家族辦公室的中心之一。

鍾愛藝術及文化事務的鄭志剛，懂得善用其廣闊的人脈，加上其本人「點子」相當多，因此獲政府委任為文化藝術盛事委員會主席。從2023年3月起，文化藝術盛事基金資助了多個項目。據文化藝術盛行基金網頁顯示，從2023年3月至今年11上旬，獲資助的項目合共15個，當中包括在去年3月及4月的巴塞爾藝術展香港展會，以及今年3月15日至7月2日舉行的「俠之大者—金庸百年誕辰紀念‧江湖盛匯」等。

至於新世界旗下﹑位於尖沙咀海傍的K11 Victoria Dockside及星光大道，近年更化身成為大型戶外活動地點。最矚目的活動包括在去年10月舉行的香港夜繽紛活動，同年11月成為LV首次在港舉行時裝秀。以及今年7月中至9月1日，Victoria Dockside亦舉辦了《100%多啦A夢&FRIENDS》展覽。上述活動皆獲得相當高評價。身為K11集團創辦人的鄭志剛在去年11月曾表示，希望日後為香港引入不同類型的國際級文化盛事，促進香港發展成為國際藝術文化大都會。