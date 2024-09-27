同程旅行（0780）股價破今年高位　有望借出行數據再抽升｜彭偉新

市場有券行發表報告指出，按內地文化及旅遊部的數據測算，中秋節假期期間，內地全國國內出遊次數達到1.07億人次，按2019年同期比較增長6.3%，而國內遊客在出遊期間總花費達到510.47億元人民幣，亦較2019年同期增長8%，即現時人均遊旅消費開支已恢復到2019年同期的101.6%，更已超過了今年元旦、春節及五一期間的數字。



而隨著中秋節的內地人均旅遊消費已較2019年同期創出新高，即內地出行消費已完全恢復疫情所帶來的負面影響，加上十一國慶到臨，對於短期內地出行消費的數據有更正面的支持，所以，相信可以帶動市場給予出行股份有更高的估值，拉動近日內地出行股份的股價延續之前的上升走勢。

同程旅行受到疫情的影響，在過去5年的收入年均複合增長率回落至17.7%，不過，仍然較同業的6%及整個板塊的4%為高。隨著整個出行的行業周期回復上升，市場預測同程旅行未5年營收的年均複合增長率可以達到15.9%，較同業只有9.9%為高。

另外，集團2024年及2025年的每股盈利預期分別達到1.28港元及1.53港元，同比分別增長22.1%及19.4%，令到預測市盈率分別只有12倍及10.1倍。因此，市場上有對同程旅行進行調研覆蓋的分析師所給予的目標價平均值達到20港元，而利用財務模型計算的合理公允值則更有21.9港元，分別較現價高出30%及42%。

按中央結算所提供的數據顯示，北水投資者持有同程旅行的比率由今年3月底時只有5.98%逐步增加至6月底時的8.7%，其後曾一度回落至8月底的7.6%，不過，自內地出行數據回升並見到整體的出行消費金額回升至2019年水平之上，市場再度開始吸納同程旅行的股份，令到北水持股比率再度升上今年新高9.63%，反映北水投資者繼續看好同程旅行的前景。

同程旅行的機構投資者持股比率為27.97%，並於今年5月3日至今年9月26日期間的股價共錄得18.67%的跌幅，期間，共錄得6.17 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的5.85 億港元，而散戶則佔當中的0.32 億港元(見圖1)。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.82%；而最低則跌至-6.84%，而到9月26日當日則為10.66%，反映出大戶投資者的資金流動力再度轉強，有助股價作出進一步的上升。

若果以今年5月高位22.50港元開始計算整個跌浪，並於8月由低位反彈及確認已見底，以整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，股價有望升上18.6港元水平，投資者可以在17.00港元水平買入，上望18.60港元，至於股價一旦失等50天線的話，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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