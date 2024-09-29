得天獨厚　風水寶地　繼續香港故事｜知薇

最近和知薇特別尊敬的前輩吃飯聊天，他突然問我，成長環境背景和生活習慣如此不同的我，為何會選擇留在香港？我一時竟然想不起來具體為何—原因是太多原因了。就好比你愛一個人，他什麽都好；相反，你不愛一個人，他什麽都不對勁。

除了機會和愛的人，知薇覺得最重要的是：香港這個城市讓人安心，而這種安心是多方面的。獨特的歷史令到這裏法治架構成熟完善，灰色地帶相對較少，大家在市場裏揚長避短、各顯身手；文化的交融令到這裏兼容並包，各色各式的人種和背景，在這裏都能找到合適和喜愛的東西；人情世故相對簡單清爽，但在東西文化碰撞下產生奇怪的稀釋和混合作用，令人更可以專心享受做事和交朋友，而無需擔心排面不當、照顧不周。

關於這個主題，最近知薇也得到很多共鳴。與一位兩國混血、精通四國語言、在數個國家生活工作的專業人士聊天時，他坦言，在香港生活了15年，他想不到世界上哪裏更適合他和家人居住，尤其在第一個孩子出生後，他更發現香港良好的治安令他十分安心。另一位一起聊天的國際咨詢機構合夥人，更坦言在子女升學方面，已無法想象把孩子送去北美，只因那裏的治安比起香港實在差太多。這個曾有「亞太區最安全」美譽，經歷了短期的動蕩後，還是被經濟學人智庫評為全球第8安全的城市，不得不說這裏內核穩定。

內地有許多有理想和遠見創業者，在向東南亞走出去的過程中，都經歷過一個經典的debate, 即究竟住在新加坡還是香港作為大本營？而最終，不少人都選擇了香港。問起他們原因，有些人看中這裏連接內地的地理優勢，有些人看中這裏更豐富的經濟文化歷史底蘊，而這些優勢不是一夜之間得來的，不可能通過幾個優惠政策就模仿得來。

知薇最近聽到對香港優勢最精彩的總結就是：香港是1.5小時內可通達亞洲「矽谷」的亞洲「華爾街」。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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