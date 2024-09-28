Pure Fitness與業主冠君產業信託解決租約協議　獲撤回法律行動

連鎖健身中心Pure Fitness在8月時遭業主冠君產業信託（2778）入稟追討中環工商銀行大廈租金及管理費。該健身中心於社交平台指出，租約協議已解決，所有相關法律行動已正式撤回。



公司又指出旗下各分店均正常營運及提供恒常服務，期待與各業主繼續保持良好關係，並於未來實行一系列人振奮的計劃。

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冠君產業信託在今年8月時入稟，指出Pure Fintess位於工商銀行大廈及冠君大廈的門店，拖欠的租金及管理費合共1,268萬元。

Pure Fitness曾遭觀塘店業主追討租金

在9月初時Pure Fitness亦曾被觀塘門店的業主指出拖欠追討租金及管理費共849萬元，業主要求賠償及將兩層舖位。其後Pure Fitness發聲明指出已與業主達成協議，訴訟已撤回。

此外早前《香港01》接獲消息，指出該健物中心近月解僱40多名職員，包括健身教練﹑後勤﹑營養師，部份員工屬中高層。部份員工遭解僱後1星期仍未獲發薪，因此向勞工處求助。Pure Fitnss承認減省人手，指法定補償未有延付。