Pure Fitness近月解僱約40員工　部份未獲最後薪金求助勞工處

《香港01》接獲消息，連鎖健身室Pure Fitness近月解僱40多名職員，包括健身教練、後勤、營養師，部份屬中高層。部份職員遭解僱後一星期，仍未獲發最後薪金，故向勞工處求助，涉款額約數萬元。有遭解僱的職員對記者表示，公司要求他簽署「終止合約」文件，列明不可追究公司及提出法律訴訟。

Pure Fitness在最近兩個月被入稟追討租金及債項，共涉款約1,736萬元。Pure Fitness承認減省人手，稱法定補償未有延付，部分佣金是以月結方式計算，預計在周五內支付。



《香港01》接獲消息，連鎖健身室Pure Fitness近月解僱40多名職員，包括健身教練、後勤、營養師，部份屬中高層。圖為金鐘分店。（資料圖片／林若勤攝）

《僱傭條例》列7日內支付解僱補償

根據Pure Fitness官方網頁，他們有21間健身中心，分布在中環、銅鑼灣、灣仔及觀塘等區域，當中中環有五間分店。《香港01》獲悉，遭解僱的職員，包括中環中國工商銀行大廈、國際金融中心（IFC）及鰂魚涌等分店。

遭解僱的職員，約有10人為健身教練，包括教練A。A對記者稱，公司要求他們簽署一份「終止合約」文件，當中有要求他們不可追究公司及提出法律訴訟，認為條款極不平等。部份教練未取回全數賠償，向勞工處求助。

根據《僱傭條例》，除遣散費外，僱主最遲要在合約終止日或合約到期日後7天內支付解僱補償。勞工處回應指，如僱員被拖欠工資或其他僱傭權益，應盡快向勞工處求助。

Pure Fitness要求被解僱員工簽署一份「終止合約」文件，當中有要求員工不可追究公司及提出法律訴訟。（受訪者提供）

遭解僱教練：公司向學員稱為轉工 影響誠信

教練A被解僱後，表示其學員也因與Pure Fitness的捆綁合約無法退款，只能跟隨公司其他教練上堂，令其生計也大受影響。更甚的是，有學員向教練A反映，有公司職員稱他們是有其他工作機會而自行辭職，並非被公司解僱，屬不實指控。有部份早已預約的學員也因此投訴他臨時轉工「甩底」，誠信受到損害。教練A也只好逐一向學員解釋，擔心因不實指控流失更多學員。

除了健身教練，其他被解僱的職員包括人力資源、市場行銷等多個後勤部門及營養師等職位，部份更屬中高層的職位。

Pure Fitness稱，因投資人工智能及自動化技術減省人手，會向受影響員工提供適當補償。集團所有法定補償未有延遲支付，部分佣金是以月結方式計算，預計在周五內支付。

根據Pure Fitness官方網頁，他們有21間健身中心，圖為K11 Musea旗艦店。（資料圖片／羅君豪攝）

遭入稟追租追債

翻查資料，Pure Fitness最近兩個月兩度被入稟追討欠款，分別為849萬元的欠租及1,268萬元的債項。

欠租的單位為觀塘宏利廣場的分店，拖欠469萬元租金，連及其他費用被追討849萬元。Pure Fitness在本月9日回應欠租一事，稱已成功解決與業主的問題並達成一個雙方均感到滿意的協議，相關訴訟亦已經被撤回。所有PURE集團的健身和瑜伽中心均正常營運及提供恆常服務。