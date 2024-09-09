Pure Fitness觀塘店被追租849萬　下午發聲明指已解決及撤回訴訟

連鎖健身中心Pure Fitness位於觀塘宏利廣場的分店，被指自本年5月起拖欠租金和其他雜費。舖位的業主上周五(6日)入稟高等法院，向Pure Fitness追討欠款849萬元和相關損失，並要求對方把舖位交吉。



Pure Fitness 今午(9日)發聲明指，作為租約重新談判的一部分，他們已成功解決與業主的問題，並達成協議。相關的訴訟已經撤回。所有PURE集團的健身和瑜伽中心均正常營運及提供恆常服務，他們會與業主將繼續保持良好的關係。



原告為Sunstone KB（HKSAR）Limited，被告為Pure Fitness (LP) Limited。

Pure Fitness有分店被指欠租，遭業主入稟追討。（資料圖片／林若勤攝）

舖位月租達165萬元

入稟狀指，原告與被告於2019年9月簽訂6年租約，把宏利廣場的舖位租予被告，首兩年的每月租金約126萬元；第三和第四年的每月租金約146萬元；第五和第六年的每月租金約165萬元。此外，被告亦需根據營業額，支付額外的租金。

5月起欠租至今欠849萬

原告和被告其後簽訂多份補充協議，延長租約1年和調整租金。但被告自本年5月拖欠租金和其他雜費，約849萬元。原告因此入稟追討欠款和相關損失，並要求對方把舖位交告。

案件編號：HCA1805/2024