江西銅(0358)股價　可受惠內地經濟增長預期｜彭偉新

內地上周承接人民銀行大幅降低銀行存款準備金率50點子，以及降低存量房貸息率50點子後，內地進一步推出更多的刺激經濟措施，相信可以支持內地經濟的下行跌幅降低及下跌速度減慢。因此，預期內地經濟需求可以逐步回穩下，對基本金屬包括銅的需求能回覆增長，對江西銅業的整體前景會有利好的支持作用，尤其是江西銅的股價持續反彈後，已拉升20天線向上突破50天線，令到走勢上有進一步向好的機會。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 19%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 3.6%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 31.94%，不過，由於預期經濟增長仍然相對較慢，未來幾年的 5 年的年複合盈利增長會放緩至4.41%。不過，若果未來幾年的經濟能迅速作出反彈的話，相信對江西銅未來的年均複式增長會有機會加快。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 7.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 10.1 倍，較追蹤市盈率為高。市場並未有對未來 5 年的市盈增長率預測作參考，而市賬率則為 0.65 倍，整體估值仍然屬於較低水平。

江西銅業股份過去一年的派息比率為 31%，而集團今個財年已派發 0.6元人民幣的追蹤年股息，相等於 4.07 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.66 元人民幣，相等於 4.29 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 2.96 厘為高。江西銅業上個交易日以 15.38 港元收市，全日上升 0.62 港元或 4.2%。集團過去5年的平均Beta值為 1.28，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 19.1 港元，而最低位則曾見 9.95港元，股價於過去52周累計上升 20.2%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 13.79%，以現價 15.38 港元計，江西銅業股份的股價較 50 天線高出 15.9%，另外，現價亦較 200 天線高出 12.53%，股價未算太過偏高，仍然有望作出進一步的反彈。

江西銅業股份(00358)於今年5月6日至9月27日期間的資金流狀況。（圖１）

江西銅業股份(358.HK)的機構投資者持股比率為18.84%，並於今年5月6日至今年9月27日期間的股價共錄得4.23%的跌幅，期間，共錄得5.39 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的4.21 億港元，而散戶則佔當中的1.19 億港元(見圖1)。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.85%；而最低則跌至-8.69%，而到9月27日當日則為3.94%，大戶的資金流動力開始回穩，對股價反彈有利好的作用。

江西銅業股價於今年5月21日於高位19.08港元見頂回落，並在跌穿20天線及50天線後，股價反覆跌穿所有的移動平均線支持後，最低位曾跌至11.60港元後，在天RSI由30以下作出反彈後，股價成功見底回升。股價在持續反彈下，已升破了所有的移動平均線阻力外，更已收復了整個前跌浪總跌幅的38.2%反彈目標。預期股價短期仍然可以繼續反彈，並以之前6月至7月期間的阻力位16.50港元作為短期目標。投資者可以在15.30港元買入，上望16.50港元，至於股價跌穿14.50港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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