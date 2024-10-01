存保會﹕今日起銀行存戶存款保障額　由50萬元增至80萬元

從今日（1日）開始，銀行存戶於每家銀行的存款保障額，由50萬元增至80萬元。



存款保障會指出，隨着《2024年存款保障計劃（修訂）條例》於2024年7月12 日刊憲，存款保障計劃（存保計劃）第一階段的優化措施於今日正式生效。今日生效的優化措施包括﹕每名存戶於每家銀行的存款保障額由50萬元提升至80萬元。調整銀行供款機制，令存保計劃下的存款保障基金能在保障額提高後的合理時間內，達到基金目標金額。以及簡化就私人銀行客戶進行不受保障存款交易時的負面披露規定。

存保會主席劉燕卿（圖左）指出，樂見存款保障第一階段優化存措施落實。

香港存款保障委員會主席劉燕卿表示：「我們樂見第一階段的優化措施順利落實，特別是銀行存戶由今天起將受惠於提高至80萬元的保障額。我們已經展開一系列的宣傳活動，以提高公眾對優化後存保計劃的認知，並將繼續與銀行業界緊密合作，確保第二階段的優化措施，能夠於明年一月順利實施。」

存保會又指出，第二階段的優化措施將於2025年1月1日生效。有關措施包括為受銀行併購影響的存戶提供優化保障，以及要求計劃成員於其電子銀行平台展示存保計劃成員標誌。