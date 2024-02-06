17家銀行冀存保額加至100萬元　存保會稱持開放態度　3年後再檢討

存保會於去年7月13日展開為期三個月的公眾諮詢，包括提高保障額至80萬元，完善供款機制，加強銀行合併時的存款保障，擴大展示計劃成員標誌的規定至數碼渠道，以及簡化對私人銀行客戶有關不受保障存款的負面披露規則。



虛擬資產暫未計劃納入存保計劃

回應者普遍歡迎及支持存保會提出的各項優化措施。存保會總裁陳羿表示，有7家銀行支持保障額提升至80萬元，另有17家銀行及少部分受訪市民及提交意見人士，希望將保障上限進一步提升至100萬元，主要由於銀行方面希望能夠提升競爭力，吸引更多客戶，當中富裕客戶門檻也為100萬元，以及考慮到下一輪諮詢需要數年等待，希望能夠提前落實。

他表示，存保會對會否考慮進一步上調保障額持開放態度。任何政策均需因時制宜，尤其去年一些歐美銀行倒閉事件，促使國際存保協會檢討是否需調整相關國際準則，一些地方也正考慮改革存保制度。鑒於未來國際間存保發展存在變數，會密切留意，也會加快下一輪檢討。目標是落實港元保障額的3年後再作檢討，以往為5年，並在隨後一年完成相關檢討工作。

至於虛擬資產包括穩定幣等，會否也考慮納入存保計劃，陳羿表示，這些並非屬於存款，暫未有計劃納入存保計劃，至於代幣化存款則會密切留意。

存保會諮詢期已於去年10月12日結束，存保會共收到33份來自市民大眾、消費者保障組織、銀行業界及相關專業團體提交的意見書。（盧翊銘）

存保基金規模料增30%

他表示，80萬元保障額已高於多個亞洲地區，也與歐洲經濟體大致相若。存保計劃背後有賴存保基金支持，主要來自銀行界每年的供款。當保障額提高至80萬元，存保基金目標規模將由目前63億元增三成至約82億元。在成本可控的情況下，加上銀行間競爭，應可盡量減低銀行將額外成本轉嫁客戶的可能性，這對中小企及存戶尤為重要。

存保會諮詢期已於去年10月12日結束，存保會共收到33份來自市民大眾、消費者保障組織、銀行業界及相關專業團體提交的意見書。為廣集公眾意見，存保會也委託中文大學香港亞太研究所就主要優化建議進行民意調查，訪問了約1,000名18歲或以上持有銀行戶口的香港居民。

香港銀行公會發言人表示：「銀行業界會按照存款保障計劃的最新指引，全面落實相關細節，提升對存戶的保障。銀行公會亦歡迎當局訂下路線圖，研究未來進一步優化計劃的可行性。」