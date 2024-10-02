敏實集團(0425)股價見底反彈　有望上試19.2港元｜彭偉新

內地電動車及傳統汽車的產銷數據持續錄得新高，反映在內地進一步推動以舊換新的政策推出下，汽車銷售仍然會繼續向好，成為汽車上游行業能繼續向好的主要原因。其中，敏實集團主要的業務為汽車內飾生產及銷售，而除了汽車內飾外，近力亦有發展汽車零部件、汽車電子娛樂設備，以及為自己生產而配置的模具業務。由於集團自身有較強的研發及生產能力，帶動集團今年上半年的業績錄得強勁增長，營業額為110.9億元人民幣，同比上升13.8%，而純利為10.68億元人民幣，同比更上升20.4%。而集團的純利急升主要是受惠於毛利上升23.4%至31.62億元人民幣，令到毛利率升上28.5%，較去年同期26.3%增加2.2個百份點外，亦較去年下半年高出0.1個百份點。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 20.6%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 20.4%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 10.25%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 21.29%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 6.2 倍，較追蹤市盈率為低，另外，市賬率則為 0.86 倍，整體估值仍然偏低。

敏實集團在上個交易日以 16 港元收市，全日上升 0.6 港元或 3.9%。集團過去5年的平均Beta值為 1.17，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 20.7 港元，而最低位則曾見 9.6港元，股價於過去52周累計下跌 23.57%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 57.38%，以現價 16 港元計，敏實集團的股價較 50 天線高出 34.12%，而且，現價亦較 200 天線高出 20.68%，短期股價升幅太大，或會有機會觸發短期回調的機會，因此，在設立止蝕位時，要以短線移動平均線如20天線為主要的支持。

敏實集團(#00425)於今年5月9日至今年9月30日期間的資金流狀況。（圖1）

敏實集團的機構投資者持股比率為30.48%，並於2024年5月7日至2024年9月30日期間的股價共錄得9.29%的升幅，期間，共錄得0.83 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的-0.44 億港元，而散戶則佔當中的1.27 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19.28%；而最低則跌至-14.69%，而到9月30日當日則是近期最高水平19.28%，反映出大戶投資者對後市非常樂觀並加緊入市持股，令到股價有機會進一步上升外，更有望可以向上升破5月份的高位阻力。

敏實集團的股價於去年1月底時曾升上最高位見25.00港元後稍為回調，股價一直未有失守18.00港元水平，其後形成了橫行走勢，並曾再度升上25.40港元水平，不過，股價未能進一步向好，更在反覆回落下，跌穿所有的移動平均線支持，在一底低於一底下，股價曾跌至今年2月低位見11.14港元後一度反彈上16.52港元，不過，由於未有新的利好消息，股價其後作出回調，並跌返8月時見低位9.60港元。雖然9天RSI再度跌穿30水平，不過，形成了一底高於一底走勢後，股價反彈動力明顯增加，成功升破了20天線及50天線的阻力，並最後把所有的移動平均線都升破，更收復了自去年8月由高位25.40港元開始形成的跌浪總跌幅的38.2%反彈目標，加上9天的RSI已成功升破70，令到走勢進一步上升的機會增加。投資者可以在股價跌返15.50港元水平買入，只要股價不失守20天線，股價可以繼續反彈，並可以按前整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標價19.20港元作為上升目標。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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