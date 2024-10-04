比亞迪工廠雲巴親體驗　無人駕駛電動高架車　冀進駐啟德、東九龍

2024年《施政報告》發佈在即，上年度特首李家超曾指，會參考「雲巴」、「智軌」及「巴士快速公交系統」等，在本港部分地區建造智慧綠色集體運輸系統。當中《香港01》記者，於比亞迪（1211）長沙工廠，親身體驗園區自主研發的無人駕駛電動高架列車「雲巴」（SkyShuttle）試驗線。集團表示，希望「雲巴」可以成為香港未來20年鐵路發展策略的解決方案之一，可適用於啟德、東九龍、洪水橋等地區。



自主研發無人駕駛 爬坡方案適宜港地形

雲巴為無人駕駛電動高架列車，作為城市輔助交通工具，可實現少人化、無司機等優點。據記者觀察，車頭駕駛座位，會配備一位安全員，負責監測車輛運行狀況，但未有特殊情況下，則不進行人為操作。此外，每個站台會配備2至3名工作人員，另有後台監測室，可實時監測車輛運行。

是次試乘車輛共有4節車廂，頭尾兩節車廂設有乘客座位，中間車廂僅設側面及懸吊扶手。園區內車次運行間隔約為3分鐘，集團數據指，在熟練的運營期內，最小發車間隔為90秒，能源消耗低至0.8Kwh/車公里。

比亞迪介紹稱，「雲巴」具備高適應的特點，其雙電機方案亦能進行爬坡等任務，例如數碼港至瑪麗醫院段，有647米的長度坡度為6%，瑪麗醫院至香港大學段，亦有1090米長度的坡度為6%，相信「雲巴」均可達成。

啟德、東九龍等可作參考試點 深圳已有運行

據公司透露，早在10年前就曾與港府接洽，商討相關適用事宜，希望能在香港落地生根。依照2023年《施政報告》規劃地點，東九龍連接觀塘上坡地區、啟德連接啟德跑道區至港鐵站、及貫通洪水橋╱厦村新發展區和元朗南發展，連接至屯馬線等地區，均可考慮為試點。

此外，南港島線（西段）部分路段須深入地底，其運輸及成本效益皆不理想，公司同樣正研究有否合適的替代運輸系統，能滿足該走線的運輸需求，為香港提供智慧綠色集體運輸新方案。而在與港鄰近的深圳坪山，就有雲巴運行，該線路全長8.5公里，設11站，接駁深圳地鐵，可供市民試乘。

旗下3架無人駕駛巴士 已在本港機場測試

雲巴所採用的無人駕駛技術，近來同為熱門概念，比亞迪指，其採用的為GoA4全自動運行系統，現已發佈83個雲巴全自動運行場景，包括正常場景35個、故障場景35個以及應急場景13個。

公司指，為進行軌道交通技術研發，其軌道交通產業擁有3000餘人專業研發團隊，持有相關技術技能證書人員就有1217人。

而其旗下無人駕駛技術，同樣會嘗試適用於一般電動汽車上，公司表示，目前香港機場共有3輛比亞迪無人駕駛巴士J6，已經測試了3至5年，需完成5萬公里以上的測試里程，至於是否得以推廣，還需視本港的監管要求而定。