中國海洋石油(0883)股價短期反彈　可試8月底高位21.8元｜彭偉新

國際油價近日受到中東局勢轉為緊張而帶動WTI升返70美元以上水平，未有再受到國際能源署及OPEC+之前看淡原油需求的負面消，而在WTI油價之前跌至低位65.28美元後，WTI油價的波幅明顯收窄，令到上日保歷加通道的垂直高度只有6.7美元，自今年7月以來最低的水平，由於預期波幅會再度擴闊，有助以上游業務為主的中國海洋石油的股價向好。尤其是中海油的股價由之前高位23.90港元回調，最多曾累計回調了26%，低位曾跌過7.54港元因此，已符合了一般回調股價的四份之一的要求。



雖然近期大市升得較急下，主要反映北水及海外資金重新吸納港股，但在數據上所顯示，北水在持有中國海洋石油的比重由之前最高位20.07%稍為減至19.79%，雖然變動幅度不大，但反映在市況錄得強勁升幅下，北水投資者未有增持中海油的股份，主要是擔心油價一旦回落，會對中海油的股價有較為利淡的影響。不過，隨著短期油價有望重返72美元以上水平，相信會對中海油的股價帶來較正面的利好作用。

隨著短期油價有望重返72美元以上水平，相信會對中海油的股價帶來較正面的利好作用。（資料圖片）

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 15.4%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 2.7%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 29.67%，不過，其後的 5 年的年複合盈利會轉為倒退 12.24%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 6 倍，市場給予集團的預測市盈率為 6.4 倍，較追蹤市盈率為高。市場並未有對未來 5 年的市盈增長率預測作參考，而市賬率則為 1.16 倍，整體估值不算太過吸引。

中國海洋石油過去一年的派息比率為 43%，而集團今個財年已派發 1.40港元的追蹤年股息，相等於 7.15厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 1.48 港元，相等於 7.27 厘的預測股息率，與過去 5 年平均股息率 7.33 厘相若。而中國海洋石油的機構投資者持股比率為5.17%，並於今年5月8日至今年10月2日期間的股價共錄得2.42%的升幅，期間，共錄得21.14 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的27.3 億港元，而散戶則佔當中的-6.21 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.2%；而最低則跌至-7.77%，而到10月2日當日則為 -1%，整體的資金動能有稍為改善的情況，對推動股價有正面的作用。

中海油股價於今年7月曾升上23.90港元後見頂回落，股價反覆跌返18港元的低位後，曾於9月27日見過18.76港元後即時出現三連升及三連陽的走勢，而且帶動股價成功重返20天線，預期股價短期會繼續受惠油價反彈，暫時股價有望升上21.80港元，投資者可以在20港元水平買入，只要股價未有失守20天線，可以繼續持有股份。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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