彭博﹕日本7-Eleven母企擬售銀行業務股權　表明專注核心零售業務

Circle K母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）早前提出收購7-11便利店日本母企Seven & i Holdings，後者以作價太低拒絕。據外電最新報道，Seven & i Holdings有意出售銀行業務部份股權，以表明公司專注於核心零售業務。



《彭博》引述知情人士稱，Seven & i Holdings正尋求出售銀行業務的部分股權，以表明其有意更專注於核心的零售業務。

知情人士稱，Seven & i 經營的Seven銀行，將不再被視為子公司。該業務過去20年已成為Seven & i 的日本業務重要組成部分。消息指，Seven & i仍在考慮銀行業務的選項，尚未作出最終決定。

日本7-11等零售業務，為Seven & i Holdings旗下核心業務。（Getty Images）

早前拒絕OK母企收購方案

Seven & i 此前拒絕Circle K（OK便利店）加拿大母企價值接近390億美元（約3042億港元）的收購提案，認為報價未完全反映公司的價值。《彭博》指Seven & i 正面臨壓力，以證明其業務應有更高的估值。