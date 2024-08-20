OK母公司提購日本7-11｜合併將成巨無霸　本地薑便利店曾有百間

Circle K（OK便利店）母公司加拿大Alimentation Couche-Tard (ACT) 提出收購7-Eleven便利店（7仔）母公司日本Seven & i 控股。雖然本地薑地利店（Daily Stop）一度冒起並曾有百間分店，而國企華潤集團旗下的VanGO也有在擴充，但一直無法挑戰兩大集團地位。



惟由1980年代鬥至今日，雙雄爭霸的局面恐怕要終止。而翻查資料，香港7-Eleven的門市便高於Circle K近3倍，全球門市數量更高逾4倍，即一旦收購成功，香港兩大便利店將合併成1,482間店的「巨無霸」。



7-Eleven目前在覆蓋全球21個國家及地區，開設逾85,800間分店。（資料圖片）

7-Eleven全球開逾85800間分店 1981年進軍香港跑馬地

7-Eleven的歷史悠久，早於1927年在美國德克薩斯州達拉斯成立，後來在1946年為了標榜由上午7時營業至晚上11時，改為現在為人熟知的名稱。經過近百年的發展，7-Eleven目前在覆蓋全球21個國家及地區，開設逾85,800間分店，當中日本佔22,800間。

進軍香港方面，牛奶公司（怡和集團旗下，現改名DFI集團）於1981年取得授權，在跑馬地開設24小時營業的首間分店，並以特許經營的方式迅速擴展，口號為「梗有一間喺左近」，為本港便利店龍頭。

Circle K目前覆蓋全球31個國家及地區，開設約16,700間分店。（資料圖片）

Circle K全球開16700間店 2020年收回香港特許經營

Circle K在1951年在美國德州厄爾巴索成立，目前覆蓋全球31個國家及地區，開設約16,700間分店。而Circle K進軍香港晚於7-Eleven，於1985年由馮氏集團（前名為利豐集團）的利亞零售取得特許經營，在香港開設首間分店。ACT020年收購馮氏集團所有OK便利店，價格接近28億港元。

TVB開辦地利店曾多至100間 牛奶公司收購後納入7-Eleven

除了7-Eleven及Circle K相繼進軍香港外，香港亦陸續冒起多個便利店連鎖品牌，但一直無法威脅兩大品牌的龍頭地位。其中TVB電視廣播1982年開辦的「香港電視（無綫電視）服務站」，即後來改名的地利店（Daily Stop），曾是香港第三大便利商店，在後來控股公司南華早報集團在2004年賣予牛奶公司前，分店曾達100間，牛奶公司完成收購後全改為7-Eleven。

國企華潤集團旗下的VanGO，目前是本港第三大便利店，但分店數目甚少，只有十多間；百佳也曾開辦便利佳便利店。

至於由日本企業持有的兩大國際便利店集團FamilyMart（全家）及LAWSON（羅森），則未有在港開業。

目前7-Eleven在香港高達1,092間，澳門另有50間。（網頁截圖）

香港每3間7-Eleven才有1間Circle K

翻查官方網頁，目前7-Eleven在香港高達1,092間，澳門另有50間。至於Circle K在香港開有390間，澳門另有33間。換言之，香港7-Eleven分店的數量，是Circle K的2.8倍，即接近每3間7-Eleven，才有1間Circle K。

若以全球數量計算，7-Eleven合共85,800間分店，比Circle K的16,700間分店多4倍。因此若以店舖規模而言，今次併購案便有如「蛇吞象」。

7-Eleven獨家冰沙飲品「思樂冰」為一代港人回憶

至於特色方面，7-Eleven不時推出印花換購活動，包括Pokémon、Hello Kitty、蠟筆小新等，部份精品更大受歡迎，瞬間被顧客搶購一空。7-Eleven並有多款獨家產品，例如提供惠康自家品牌Meadows的食品，其獨家冰沙飲品「思樂冰」，更是一代港人的童年回憶。

而近年7-Eleven更會舉辦折扣日，每逢7月11日及11月7日，顧客只要在當日消費滿100元享有77折優惠。而7-Eleven並加入DFI集團旗下的電子平台yuu，用戶儲存指定積分，便可換取7-Eleven或其他品牌的現金券，由10元至100元不等。

OK便利店多次宣布，以八達通領消費券送上現金券。（資料圖片）

到OK便利店用八達通領消費券送現金券

OK便利店自從由母公司直營後，亦轉為積極的反攻策略。例如在新冠疫情期間，OK便利店多次宣布，以八達通領消費券送上現金券，吸引大批市民排隊拍卡。而顧客若下載APP並登記成為會員，除了可儲印花及取得優惠券外，每逢生日亦可領取現金券，由2016年推出至今，已積累逾200萬名會員。