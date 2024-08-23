OK母企提購日本7-11｜共同社稱日政府擬審查 評估會否涉國安風險
撰文：張偉倫
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便利店Circle K母公司ATD有意收購日本7-11母公司Seven & i，或遭到日本政府審查。據日本傳媒引述知情人士指出，政府將會對購計劃進行審查，以評估對國家安全的任何潛在威脅。
《共同社》報道指出Seven & i受「日本外國交易及貿易法」管轄。有關法例管理針對日本公司的外國投資，以防洩漏可能被轉用為軍事目的的技術。若從事航空﹑網絡安全或基礎設施等指定行業的境內上市公司及其子公司，若外國投資者擬收購1%或以上股權，必須通知政府。
雖然Seven & i的核心業務為便利商業，並非指定行業，但財務省已將相關規模應用於該公司。Seven & i旗下擁有多間公司，其中控股公司旗下有零售﹑房地產﹑金融﹑畜牧業﹑石油產品銷售及安全服務等行業公司股份。
若日本政府認為收購導致經濟安全問題，則可以阻止有關交易。
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