中廣核電力(1816)估值仍合理　望借內地增長至上半年高位｜彭偉新

內地在國慶節前大量出招以支持經濟動力，隨了內銀降準0.5個百份點，令銀行體系釋放多1萬億元人民幣資金外，更即時取消內地一線城市的房屋限購令，並推出支持股市發展的措施，市場相信該等措施可以有助扭轉內地經濟前景外，更有望帶來實際的經濟動力，成為了近日內地A股大升的主要原因。相信在經濟前景有轉勢的機會下，對電力需求亦會帶來正面的支持作用，利好中廣核電力的股價表現。



市場對中廣核電力今個財年的全年盈利預測增長為 9.1%，至於下一財年的盈利預測則會放緩至4.2%，另外，集團的5 年年複合盈利增長率為 6.17%，但由於未來幾年整體經濟仍然處於低位徘徊，令到5年年複合盈利增長率會跌至 1.23%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 12.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.8 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.62倍，而市賬率則為 1.18 倍，整體估值不算太高。

中廣核電力的機構投資者持股比率為24.34%，並於今年5月9日至今年10月3日期間的股價共錄得10.62%的升幅，同期共錄得14.1 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的9.42 億港元，而散戶則佔當中的4.68 億港元。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.17%；而最低則跌至-4.19%，而到10月3日當日則為-3.15%，大戶資金流動力稍為改善。雖然資金流的總額稍為回落，但在內地經濟增長前景有望轉為穩定下，相信可以推動股價繼續反彈，尤其是股價在早前回調期間，大戶資金未有明顯流走，反映力戶投資者對後市仍然繼續看好。

中廣核電力(01816)於今年5月9日至10月3日期間的資金流狀況。（圖１）

中廣核電力股價於去年11月及12月兩度跌返低位見1.81港元後，走勢在踏入2024年終於成功形成上升走勢，股價在反覆上升下，形成了一浪高於一浪的形態後，股價持續上升並於今年7月兩次升抵3.64港元後，走勢進入橫行發展。而股價在踏入9月後，曾一度失守20天線後持續下跌至9月12日低位2.58港元，幸好股價未有失守整個升浪的61.8%回調目標，並隨即作出反彈，未有破壞之前的升浪，因此，股價有機會延續之前的升勢。而近日在股價成功反彈下，已重返20天線或保歷加通道旳中軸之上，走勢上已轉強，別是在9天RSI由30以上水平作出反彈，已升破50水平，走勢轉入偏強水平。投資者可以在3.00港元水平買入，只要股價未有跌穿20天線約2.90港元水平，可以續持有，並等股價重返之前高位3.50港元水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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