三不像的港版SPAC　搵天才變扑傻瓜｜刁佬

恒生指數在中央組合拳價量齊升，連日出現罕見的四五千億成交，散戶心情開始振奮，但市場上的大鱷又點會未做好開餐前嘅準備呢，各位親愛股民因為時間關係，高手的成盤計劃已經準備就緒，萬事俱備只欠北水。

港版SPAC兩年前正式推出，刁佬已於舊文《港交所推SPAC猶如蠱惑的槍瞄不準目標卻扼殺了市場》痛陳它的特性，「這些SPAC 就像蠱惑的槍一樣，十分善良，亦照顧所有人的要求，但就像古玩一樣，是一件徹頭徹尾沒有使用價值的工具。」早期2022年上市的SPAC兩年收購期限將至，有沒有一間令大眾留下深刻印象？刁佬撫心自問真係沒有。

早前香港市況低迷，港版SPAC集資門檻大拿拿要十億，即係話上市市值差不多要三四十億，雖然中環高手林立，但人力敵不過大市，而且又要在期限前尋找到收購機會，又要合乎估值要求，很多高手都無奈不敢參與。

身水身汗，場大龍鳳搞咗成兩年，你班大哥竟然一隻SPAC都做唔到收購DESPAC，冇項目注入上唔到市，你叫班高官情何以堪？高高在上的聯交所及證監會從善如流面對現實，於八月底公佈短期放寬獨立PIPE（上市後私募）投資門檻，即係完成DESPAC併購公告前已落實的獨立第三方投資，即投資額相對SPAC併購目標估值須達特定百分比，以較低者為準，為期3年。

老實講，你公司夠數上市，仲要市值去到三四十億嘅點解自己唔上，仲要係賣畀SPAC上，除非SPAC出嘅收購價夠吸引高。已公布DESPAC交易的SPAC只有3家，刁佬覺得呢3間中只有1間有可能成功，因為只有一間是境外公司，其他兩間收購的都是中港企業，分別是協議與找鋼產業互聯集團進行業務合併的Aquila(7836)、收購社交平台趣丸集團Vision Deal-Z（7827）及擬與東南亞電商解決方案平台Synagistics合併的匯德收購(7841)。

刁佬一直都覺得現在的港版SPAC就是三不像，原著的美國SPAC制度上有股東集體訴訟權，加上披露為本的上市原則，你夠膽講人哋夠膽信，你夠膽出千我就夠膽告官。但香港根本沒有集體訴訟權，上市又要過五關斬六將，不單止要慧眼識到英雄，仲要佢英雄無敵，最少都要值三四十億。原本係諗住搵天才搭順風車，點知變咗搵老襯扑傻瓜，不過官老爺只准SPAC賣比專業投資者。其實市場種種要求等於迫港版SPAC自閹。比人閹咗變成人妖自然難搵老公，而家仲要係一件無咁醜樣又要大量禮金嘅人妖，又點有人要？ 刁佬奉勸各位股民，港版SPAC就如同好多資優女星一樣，婚結過就算，無謂長相廝守。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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