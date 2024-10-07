聯想集團(0992)相信可以受惠　對智能電腦的需求增長｜彭偉新

聯想集團主要業務為從事個人電腦及相關業務開發，集團主要產品包括“Think”品牌商用個人電腦、“Idea”品牌的消費個人電腦、伺服器、工作站以及包括平板電腦和智能手機等的一系列移動互聯網終端，另外，集團亦有提供雲服務和其他相關服務。集團在下一季度的盈利增長為43.8%，主要是預期在人工智能電腦的需求會成為帶動今年及明年銷售增長的主要催化劑下，市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 33.3%，另外，增長勢頭仍然會續，令到下一財年的盈利預測仍會增長 35.7%。不過，由於市場上的競價仍然激烈，令到集團的 5 年年複合盈利增長率，會由之前8.11%轉至倒退 9.9%。



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 17.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 13.9 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.94倍，至於市賬率已達到 3.09 倍，估值不算得太低。尤其是集團過去一年的派息比率為 57%，集團今個財年共派發了每股0.38港元的股息，市場預期集團今年全年每股派 0.38 元美元，相等於 3.45 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率4.58 厘為低。

聯想集團的機構投資者持股比率為32.84%，並於今年5月10日至今年10月4日期間的股價共錄得8.5%的升幅，同期共錄得23.96 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的19.46 億港元，而散戶則佔當中的4.5 億港元，反映出大戶投資者仍然是主要的買貨動力。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.48%；而最低則跌至-2.11%，而到10月4日當日則為1.71%，反映資金流動力正在改善中。

聯想集團(00992)於今年5月13日至10月4日期間的資金流狀況。（圖１）

聯想集團在上個交易日以11.14 港元收市，全日上升 0.32 港元或 2.96%。集團過去5年的平均Beta值為 1，系統性風險與大市同步。52周最高位曾見 12.26 港元，而最低位則曾見 7.62港元，股價於過去52周累計上升 32.27%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 11.14 港元計，聯想集團的股價較 50 天線高出 12.75%，另外，現價亦較 200 天線高出 11.94%，但未會觸發投資者在現平大量作出拋售，因此，相信股價走勢只會出現有限度的調整。

聯想集團的機構投資者持股比率為33.06%，並於2024年5月13日至2024年10月04日期間的股價共錄得10.08%的升幅，期間，共錄得24.23 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的19.64 億港元，而散戶則佔當中的4.58 億港元(見圖1)。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.12%；而最低則跌至-2.29%，而到9月30日當日則為2.52%，大戶資金流動能正在改善中，有助股價作出進一步的反彈。

市場現時仍然有對聯想集團有進行調研的分析師共有18個，其目標價的中位值約為12.3港元，另外，按現有的10個財務模型作為計算聯想集團公允值為13.03港元，兩數值分別較現價仍然有14.7%及20.4%的上升空間。若果以今年5月及6月兩次股價升上12.26港元後見頂回落作為計算，並以9月11日低位8.82港元作為回調目標的話，只要股價能成向上升破11.00港元水平的話，便可以收復整個回幅度的61.8%並破壞該下降走勢，所以，投資者可以等股價向上升破11.00港元買入，並等股價逐步升返之前高位，股價有機會上試12.3港元水平。至於股價宜企穩在9月30日的低位10.30港元之上，失守宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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