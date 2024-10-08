中國電力(2380)預期受惠內地經濟刺激措施　及寒冬預期｜彭偉新

內地在國慶節前大力推出多項經濟措施，預期會有助推動內地經濟回穩，而且市場相信內地會在現有的刺激措施下，再推動出更多的財政政策，務求令到內地居民及投資者的信心得以恢復，因此，相信會有助支持內地工業生產在年底前作出反彈，並拉動電力股的整體收入能作出較明顯的反彈。另外，市場預期今年北半球的天氣會有較大的機會出現寒冬，令到內地用電量或會有較明顯的上升，令到電力股的股價有機會出現較大幅的上升。其中，中國電力的整體估值仍然屬於較低水平，短期有望成為市場追落後的選擇。



中國電力去年的全年的營業額為 507.62億元人民幣，同比上升 1%，另外，期內去年全年毛利為281.26 億元人民幣，同比上升 27.7%，毛利明顯增加 27.7%的原因，主要是受到營業額增加1 %，營收成本減少19.8 %。中國電力上個年度的毛利率為 55.4%，同比上升 11.6 個百份點。集團去年的全年的營業收益(調整後)為 97.96億元人民幣，同比上升 53.16%。至於集團去年的全年的股東淨收入為 33.93億元人民幣，同比上升 13.21%。

至於中國電力上一半年度的營業額為 291.87億元人民幣，同比上升 24.6%，另外，環比上升 9.18%。集團最近半年度的營業收益(調整後)為 80.14億元，同比上升 66.47%。至於集團最近半年度的股東淨收入為 30.11億元，同比上升 50.7%，反映集團上半年的表現仍然持續在改善中。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 83.3%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 20.5%，另外，集團的5 年年複合盈利率會由之前倒退 24.44%逐步改善至增長 17.72%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.6 倍，市賬率則為 0.75 倍。因此，整體估值仍然不算太高。中國電力上日以 3.87 港元收市，全日上升 0.16 港元或 4.31%。集團過去5年的平均Beta值為 0.44，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 4.27 港元，而最低位則曾見 2.72港元，股價於過去52周累計上升 26.62%，由年初至今計算，股價表現跑贏恒生指數，中國電力的股價較 50 天線高出 8.08%，另外，現價亦較 200 天線高出 13.48%，在技術上未有出現技術走勢過高的情況。

中國電力(02380)於今年5月13日至10月7日期間的資金流狀況。（圖１）

中國電力(2380.HK)的機構投資者持股比率為16.64%，並於今年5月13日至今年10月7日期間的股價共錄得11.63%的升幅，期間，共錄得3.44 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的1.74 億港元，而散戶則佔當中的1.71 億港元(見圖1)，總腐金流及大戶資金流見有逐步回升的情況，相信短期可以繼續拉動股價繼續上升。

投資者可以在股價返回3.80港元水平買入，股價由於已收復自今年7月高位4.215港元開始形成的跌浪總跌幅的61.8%反彈目標3.80港元，相信股價可以繼續上升，並有望重返4.25港元，只要股價未有失守100天線3.65港元，可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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