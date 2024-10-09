龍源電力(0916)回調後　估值回復至較吸引水平｜彭偉新

內地經濟前景雖然仍然存在不確定性，尤其是市場對內地所推出的刺激經濟措施，能否有延續性仍然未太清楚，因此，市場仍然抱有較大的審慎度。不過，由於北半球即將進入冬季，而且預期今年拉尼娜現象較過去幾年明顯，因此，預期北半球今年冬季會迎來較寒冷的冬季，對取暖用的天然氣及電力需求亦會有較明顯的增長。因此，即使經濟增長仍未得到確實，但相信電力股的整體收入仍然會有較大的增長空間。其中，龍源電力的整體業績有望受惠，主要是集團是內地電企之一，而且集團除了傳統的火電業務外，亦有風電部份，同時間受惠內地今年煤價下行的走勢外，亦受惠風電的發電成本相對較低的支持。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 28.2%，另外，下一財年的盈利預測仍會繼續錄得16%的增長。此外，集團的5 年年複合盈利率由之前出現2.58%的倒退，改善為之後的32.11%增長率，反映市場對集團未來的整體盈利增長仍然樂觀。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 12.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.6 倍，較追蹤市盈率為低，主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.53倍，令到整體估值仍然處於較低水平。龍源電力過去一年的派息比率為 30%，而集團今個財年已派發 0.2225元人民幣追蹤年股息，相等於 3.55 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.24 元人民幣，相等於 3.80 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 1.87 厘為高。

龍源電力(00916)於今年5月14日至10月8日期間的資金流狀況。（圖1）

龍源電力的機構投資者持股比率為50.8%，並於今年5月14日至今年10月8日期間的股價共錄得8.78%的升幅，同期共錄得33.67 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的23.18 億港元，而散戶則佔當中的10.5 億港元。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.75%；而最低則跌至-0.67%，而到10月8日當日則為5.49%，在走勢上見資金動力逐步回穩，有助支撐股價作出反彈。

龍源電力上個交易日以 6.86 港元收市，全日下跌 1.43 港元，跌幅為 17.2%，已出現跌幅過大的情況。集團過去5年的平均Beta值為 0.55，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 8.25 港元，而最低位則曾見 4.37港元，股價於過去52周累計上升 18.04%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒指，以現價 7.06 港元計，龍源電力的股價較 50 天線高出 6.57%，另外，現價亦較 200 天線高出 11.67%，技術走勢仍然未太弱。至於北水投資者對龍源的前景仍然看好，按中央續算的數據所示，北水投資者持有龍源股份的比率由今年3月底時的20.49%逐步增加至9月底時的45.20%(見圖2)，反映北水投資者非常看好龍源電力的前景。

北水投資者自今年3月底開始在龍源電力的持股比重。（圖2）

龍源電力股價於今年6月曾升上8.25港元見頂後回落，其後股價持續下跌並失守所有移動平均線後，最低跌至9月低立見5.12港元，不過，當股價逐步由低位反彈，並拉動9天RSI由低位回升，更成功升破30水平後，股價持續反彈，更曾完全收復所有之前的跌浪後，於8.30港元再度見頂後，昨日股價在急回調下，向下跌穿7.00港元。不過未有明顯失守10天線支持，投資者可以在現價買入，預期股價仍然有機會重返之前8.30港元的話，只要股價未有失守50天線6.50港元，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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