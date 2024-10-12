點評財政部救市招數　專家以「收貨」形容　料最終規模逾兩萬億

中央救市，貨幣政策出台後，輪到財政政策「接力」。因此，中國財政部舉行今日﹙12﹚舉行的發布會，教市場期待。由於會上沒有立即給出增量政策的具體規模和落地時間表，外媒指可能引發失望情緒。不過，有分析認為，會上提及的措施「闊度」十分廣，反映中央救市決心不可動遙，而各措施加起來的規模隨時逾兩萬億元﹙人民幣﹚。



財政部會上提及的措施「闊度」十分廣，反映救市決心。﹙資料圖片

救市規模︰

中國財政部舉行發布會，表態將加大政策力度應對地產及地方債務等風險，但沒有立即給出增量政策的具體規模和落地時間表。財政部部長藍佛安坦言，具體資金規模，經過「法定程序」後，會及時向社會公開。 不過，他同時留下伏筆，在開場及其後回答外媒記者提問時皆稱，中央財政在舉債和提升赤字方面是有較大空間的，並預告擬在今明兩年集中推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措。

光大證券國際證券策略師伍禮賢對今次記者會的內容「收貨」，他指出，救市政策面範圍好廣闊，包括加大資金供應、政府增加支出促消費、，以至化解地方政府債務，且明言未來赤字發債規模有上升空間，「宏觀環境到民生領域都涉及，有啲具體少少，有啲就相對長遠，反映政策有先後。」

市場原先估計今次記者會將明言救市規模，由1.5萬億到3萬億不等，但今次欠缺具體數字，伍禮賢不諱言，市場短線會失望少少，但他補充，感覺到中央去發力穩定今年經濟目標的決心很大，籲投資者不要低估，「過去幾星期內地出招救市，情況與近年好唔同，力度、堅決度及闊度更加高，不同措施層面好闊，加起來的發債、補貼措施等，最終可能超過兩萬億元。由於市況太過熾熱，從監管層面角度，比較傾向維持公布好消息的節奏，一步一步來，且因為不少措施未敲定，料往後陸續有利好國策宣布。」

光大證券國際證券策略師伍禮賢。

伍禮賢補充，內地第三季GDP料低於5%，倘要達到全年5%增長目標，第四季GDP增長必須取得百分之五點幾，「中央決心不可動遙！」他直言，短期市況可能受「無幾萬億」數字公布影響，但中期大市料可再升一浸，「外資走了一段時間現在回流，不會只持續一兩星期！」

刺激消費措施︰

就刺激消費措施，財政部暫時的公布尚欠「驚喜」，主要是透過補貼、減稅、支持民生等方式，提升需求，例如提高基礎退休金標準；提高公共衛生服務標準和城鄉醫療補助標準；推動大規模設備更新及消費品以舊換新等。

伍禮賢認為，內地促民生消費大方向，一直存在，記者會側動回顧過去執行的細節，如提高養老金水平、改善醫療保健政策，「針對已發生的事，因有數據在手，相信其他的補貼不會少過回顧水平。」

他認為，消費板塊及房地產板塊是未來一段時間政策最受力地方，但受惠政策表現出來的現象有不同，消費「彈性」高，只要財政政策夠充足，消費者可支配收入上升，便可即時消費，包括餐飲、保健品、娛樂消費等領域料反彈力顯著。

中國景點・中國旅遊・中國上海・東方明珠塔・中國經濟・中國自由行：圖為2024年2月10日，農曆龍年第一天，數名女子在上中國上海外灘拍照。（Reuters）

房地產︰

但伍禮賢認為，不比消費，內房彈性不高，料反彈過程漫長，且今次出招的地方反映於企業融資能力，但未至於能即時改變市民對樓市之預期。

內地樓市吹淡風，造成負財富效應，直接影響經濟，財政部記者會其實也花了不少內容討論救樓市，明言「疊加運用地方政府專項債券、專項資金、稅收政策等工具，支援推動房地產市場止跌回穩。」

另外，亦會支持地方政府運用專項債回收符合條件的閒置存量土地，增強土地供給調控能力，並用好專項債券來收購存量商品房用作各地的保障性住房。不過究竟有多少專項債資金用於收購存量商品房尚不清晰。

地方財政︰

樓市不濟，也同時衝擊地方財政，故財政部也出招改善，明言控制地方債風險，化債措施，安排1.2萬億支持化債及清理企業欠款，債務風險緩釋，化債基本上取得階段性成果。

財政部亦擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險，相關政策待履行相關法定程序後再公布詳情。

資料顯示，2024年中央財政安排對地方轉移支付超10萬億元。

分析料，發行特別國債支援國有大型商業銀行補充核心一級資本，有三大利好。﹙視覺中國﹚

內銀︰

發行特別國債支援國有大型商業銀行補充核心一級資本，國有大行資本補充工作已啟動，等待各家銀行提交資本補充方案

伍禮賢認為，消息對內銀是正面的，銀行資本較充足，有三大意義︰一是代表放社會貸款規模增加；二是銀行體係資金安全性上升；三是補充內銀行業資金流動性，促到各行各業融資動力。

他特別提到，財政部暫時未公布補充資本規模，如規模很大，有機會反映希望內銀救內房，「例如會否叫某銀行花幾千億規模買項目。」

分析預測中國有望宣布增加1萬億元超長期國債和1萬億元地方債。﹙路透社﹚

國債︰

政府救市需要錢，發債自然是最手到拿來的方法。根據公開資料，今年新增專項債資金限額將達到3.9萬億元，其中前三季度已經發行新增專項債券3.6萬億元，支持項目超過3萬個。

今次財政部十分強調發債資金運用效益，如印發超長期特別國債資金監管暫行辦法，提出了建立全生命週期管理制度、實行專賬管理、建立償債備付金制度；探索專項債券提前償還，研究建立健全償債備付金制度，保障專項債券償還來源；下一步將研究擴大專項債使用範圍，保持政府投資力度和節奏，合理降低融資成本。

伍禮賢指出，發債永遠不是問題，關鍵是效益。他認為，中央講求是否用得其所，「2024年推出措施刺激消費，設備以舊用新，這招『有進步』，你買車自然是貢獻GDP，但如果係設備更新，提升GDP之餘，往後有利增長，應該多啲往呢個方向做。」

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬向《彭博》表示，本次會議基調積極，並預測中國有望宣布增加1萬億元超長期國債和1萬億元地方債。專項債券方面，財政部透露，待發額度加上已發未用的資金，後三個月各地共有2.3萬億元專項債券資金可安排使用。