華潤燃氣(1193) 股價重返底部支持位　短期有望作出反彈｜彭偉新

內地財政部上周六舉行記者發佈會，主要是介紹內地將會推出的財政政策，以支持內地經濟發展，其中要點包括由中央發行特別國債並會與地方債進行置換，以及鼓勵內地銀行改善一級資本，以符合向市場提供更多的貸款所需要的額外資本。



而最為市場所樂於見到的，便是確保內地的尸「三保」可以為內地居民提供基本保障，特別是內地由10月25日開始，所有的存量房貸利率會自動減50個百份點，令到內地居民的可支配收入增加，加上或會增加養老金的投放，相信有助引發全社會消費開支見底回升。另外，由於北半球將會進入冬季，亦會對內地的整體燃氣需求帶來推升作用，對燃氣股仍然會有正面的刺激。



華潤燃氣去年的全年的營業額為920.54億元人民幣，同比上升10.4%，另外，期內去年全年毛利為167.72億元人民幣，同比上升5%，毛利稍為增加5%的原因，主要是受到營業額增加10.4%，成功抵消營收成本增加11.7%。至於集團上一年度的毛利率為18.2%，同比下降1個百份點。集團去年的全年的營業收益(調整後)為63.31億元人民幣，同比下降9.34%。

不過，去年的全年的股東淨收入為47.48億元人民幣，同比上升13.51%。另外，華潤燃氣上半年的營業額為484.64億元人民幣，同比上升8.2%，另外，環比稍為上升0.78%，而上半年度的毛利率為18.6%，同比上升0.4個百份點，數據反映整體營運狀況處於改善的階段。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為3.9%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長9.2%，另外，集團的5年年複合盈利增長率，會由之前1.66%改善至9.03%。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約13.8倍，市場給予集團的預測市盈率為12.3倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率則為1.7倍，整體估值未算是太過高。

華潤燃氣過去一年的派息比率為50%，而集團今個財年已派發1.2569港元的追蹤年股息，相等於4.04厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派1.26港元，相等於4.04厘的預測股息率，較過去5年平均股息率3.22厘為高。

華潤燃氣股價走勢日線圖。

華潤燃氣在上個交易日以31.50港元收市，全日上升0.35港元或1.12%。集團過去5年的平均Beta值為0.82，系統性風險低於大市。52周最高位曾見35.2港元，而最低位則曾見19.5港元，股價於過去52周累計上升36.62%，股價表現跑贏標普500指數3.66%，以現價31.50港元計，華潤燃氣的股價較50天線高出9.41%，另外，現價亦較200天線高出20.08%。

華潤燃氣股價自今年1月24日由低位20.50港元開始出現見底回升，更在反覆向好下，技術上突破20天線及50天線的阻力，逐步形成了一浪高於一浪的走勢。而且更形成了一大型的上升通道。股價在10月初再度上升，並成功升破了該上升通道頂部阻力後，一度升上最高位35.20港元後升幅收窄並跌返大型上升通道頂部。周一更曾跌返20天線，以及由8月28日由25.55港元開始形成的短期上升走勢底部支持。

而且9天RSI未有失守50，反映整體動力仍然偏強，投資者可以在現水平繼續看好，預期在股價未正式見頂前，股價可以再度上試之前高位35.20港元。投資者可以在31.20港元買入，上望35.2港元，只要股價未有失守20天線支持位30.70港元，可以繼續持有並等股價作進一步升上35.20港元才沽出獲利。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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