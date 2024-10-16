江蘇寧滬高速公路 (0177)有望升破阻力　上望9.3元目標價｜彭偉新

近日港股走勢再度作出回調的走勢，尤其是恒指由高位23,241點開始作出回調後，在連日回落後，累計回調幅度已達到2,900點或12.5%，回調幅度已算是頗多，不過，相比恒指由9月11日低位16,964點開始的升浪總升幅6,277點或37%，則回調幅度只是一小數，所以市場預期回調仍然會繼續，令到不少的資金都流向防守性較強的股份。其中，內地公路股中的江蘇寧滬高速公路也是近日股價走勢相對較穩的股份之一。



江蘇寧滬高速公路去年的全年的營業額為151.92億元，同比上升14.6%，另外，期內去年全年毛利為56.09億元，同比上升27.2%，毛利明顯增加27.2%的原因，主要是受到營業額增加14.6%，但未有抵消營收成本增加8.3%。江蘇寧滬高速公路上個年度的毛利率為36.9%，同比上升3.6個百份點。而江蘇寧滬高速公路上一半年度的營業額為99.6億元，同比上升39.6%，另外，環比明顯上升23.63%。不過，江蘇寧滬高速公路上個半年度的毛利率為30%，同比下降15個百份點。雖然集團最近半年度的營業收益(調整後)為140.2億元，同比下降5.82%，但集團最上半年的股東淨收入為27.49億元，同比仍然上升10.76%。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為10.6%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長6.7%，另外，集團之前5年的年複合盈利為增長11.09%，之後的5年的年複合盈利增長為10.09%。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約7.9倍，市場未有預測市盈率參考較追蹤市盈率為高。市場並未有對未來5年的市盈增長率預測作參考，而市賬率則為1.06倍。現價計算，集團的股價對營收比率為2.06倍，企業價值對收入為4.63倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為8.7倍。

江蘇寧滬高速公路過去一年的派息比率為52%，而集團今個財年已派發0.47人民幣元的追蹤年股息，相等於5.8厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派0.52元人民幣，相等於6.36厘的預測股息率，較過去5年平均股息率6.61厘為低。

江蘇寧滬高速公路於上個交易日以8.13港元收市，全日上升0.03港元或0.37%。集團過去5年的平均Beta值為0.54，系統性風險低於大市。52周最高位曾見8.77港元，而最低位則曾見6.72港元，股價於過去52周累計上升13.6%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數20.39%，以現價8.13港元計，江蘇寧滬高速公路的股價較50天線高出3.48%，另外，現價亦較200天線高出2.92%，因此，在技術走勢上並未有出現超買或走勢的形態，對股價繼續反彈仍然有利好的支持作用。

江蘇寧滬高速公路的機構投資者持股比率為39.65%，並於2024年5月21日至10月15日期間的股價共錄得1.93%的跌幅，期間，共錄得2億港元的資金流走(見圖1)，當中大戶佔其中的-1.89億港元，而散戶則佔當中的-0.11億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上6.55%；而最低則跌至-14.59%，而到10月15日當日則為-4.1%，反映出流走的資金已逐步回流外，更反映資金流返江蘇寧滬高速公路中，有逐步向好的走勢。

江蘇寧滬高速公路股價於去年5月升上8.54港元後曾一度跌返低位見6.57港元後見底反彈後，股價於今年5月底及10月初兩度升上8.60元以上水平，不過股價未能作進一步突破後便再度回落。近日股價曾一度跌返250天線見7.65港元，幸好9天RSI未有失守30並隨即作出反彈。股價已連續第三日作出反彈，更再度升破所有的移動平均線，反映出股價有較強的走勢。預期股價只要未有再失守100天線的支持，可以繼續作出反彈並有望向上升破之前的阻力，並以市場分析師所定出的目標價9.30港元作為目標價。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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