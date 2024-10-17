郵儲銀行 (1658) 受惠機構投資者追求高息回報　推升股價｜彭偉新

雖然內地推出政策以降低居民在樓按利息開支下，或會令到內銀股的整體息差收入受壓，不過，市場傳出內地會調低內銀的存款息率，相信會有助降低對息差的壓力，並在支持內地居民的消費下，有助推動內地的新增貸款需求，在整體相互作用下預期仍有助支持內銀整體的盈利增長。



尤其是內地周四會由財政部、住建部及人民銀行共同召開發佈會，相信與內地如何落實以地方資源購入未售出的內房項目，以作收儲之用。若果該政策成功化解內地房地產的危機的話，將會有助內地需求重回正常水平，對內銀亦會是非常正面的利好作用。另外，在新推出的互換便利政策下，相信內地金融機構會以內銀作為首道的購入目標股，主要是內銀一般都會有較高的業績可見性，而且在過去一段期間，內銀股均有較高的派息率及股息率，相信可以成為資金追捧的目標。



其中，郵儲銀行在整體吸引力更是行業中較突出的一隻，即使以股息率來說未必是最高一定，但股價在現水平計的潛在升幅仍然是較同類股份為高。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約5.2倍，市場給予集團的預測市盈率為5.4倍，較追蹤市盈率為高。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.98倍，而市賬率則為0.42倍。現價計算，集團的股價對營收比率為1.86倍，企業價值對收入為1.98倍。集團今個財年的全年盈利預測會增長為2.3%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長4.4%，另外，集團之前5年的年複合盈利為增長1.47%，之後的5年的年複合盈利增長為1.07%。

郵儲銀行過去5年的派息比率平均可以達到30%，而集團今個財年已派發0.4087元人民幣元的追蹤年股息，年股息率為5.97厘，市場預期集團今年全年仍然可以派發每股0.33元人民幣，相等於7.5厘的預測股息率，較過去5年平均股息率5.51厘為高。

郵儲銀行於上個交易日以4.78港元收市，全日上升0.11港元或2.35%。集團過去5年的平均Beta值為0.38，系統性風險低於大市。52周最高位曾見5.39港元，而最低位則曾見3.35港元，股價於過去52周累計上升17.93%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數16.85%，以現價4.78港元計，郵儲銀行的股價較50天線高出9.74%，另外，現價亦較200天線高出15.16%。

郵儲銀行的機構投資者持股比率為18.26%，並於今年5月22日至今年10月16日期間的股價共錄得4.36%的升幅，期間共錄得44.59億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的36億港元，而散戶則佔當中的8.61億港元。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上28.86%；而最低則跌至-1.64%，而到10月16日當日則為13.08%，反映整體大戶資金動力仍然較強，有助推動股價作進一步的上升。另外，北水持有的郵儲銀行比率持續趨升，已由今年3月底時只有11.67%逐步上升至10月14日的16.1%(見圖2)，雖然增幅不算非常大，不過，隨著內地金融機構有機會在未來一年繼續買入郵儲銀行的股份下，會繼續推動股價上升並再創北水持股的新高。

郵儲銀行股價於今年1月由低位3.35港元開始起步上升，並在股價形成一浪高於一浪後，股價最高曾反彈上5.17港元後作出回調，近日股價一度跌返4.54港元，剛好返回20天線支持，亦未有失守整個回調幅度的38.2%回調目標。雖然股價連日在20天線附近徘徊，不過未有失守，預期股價可以逐步作出反彈，並以之前高位5.20港元作為目標，可以在4.80港元買入，只要股價未有失守4.60港元可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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