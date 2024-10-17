A股牛市已完？　彭博﹕關閉證券帳戶於微信單日出現5600萬次

中港股市近日表現波動，外電消息稱，中國2億的散戶大軍本應幫助市場扭轉局面，但相反，它已成為弱點的根源。從9月底開始，中國股市經歷了快速的繁榮和蕭條，當時央行的刺激措施，推動滬深300指數在五個交易日內上漲了25%。許多後來加入的小投資者在股市暴跌時陷入困境，被迫倉促撤退。



從證券帳戶到儲蓄帳戶轉帳增 扭轉了 10 月首周趨勢

據《彭博》報道，10月9日當日，「關閉證券帳戶」這個詞在社群平台微信上出現了 5,600 萬次，當日在獲利回吐以及市場質疑下一次大規模刺激措施何時出台的背景下，滬深300指數下跌 7%，創2020年初以來最差表現。在此之前的幾週內，它每天的使用次數還不到1,000萬次。

於此同時，中國工商銀行最新編制的一項指數顯示，從證券帳戶到儲蓄帳戶的轉帳增加，扭轉了10月第一周小投資者利用儲蓄進行市場交易的趨勢。

散戶：中國股市不適合新手

中國股市散戶們紛紛在社交媒體上哀嘆自己的損失，小紅書的一位用戶表示，股市真的不適合像他這種新手。32歲的北京科技業員工Shelton Wang是眾多屈服於這種興奮的人之一，在最初的飆升後，他衝動地加大投資額。但在看到股價在一周的公共假期後暴跌後，他撤回了股票。

他表示，每個人都在談論股票投資，政策前景和中國股市低廉的估值，在社群媒體上隨處可見。近日市場的暴跌讓其冷靜下來，也抹去了在假期前取得的漲幅。回想起來，他自己一直對經濟和政府提振市場的決心相當悲觀。

長期以來，外國投資者一直被中國家庭將更多財富轉移到股市的機會所吸引。根據最新調查，2019年股票僅佔中國家庭資產的2%，而美國則約為三分之一。有分析表示，中國是世界上儲蓄率最高的國家之一，即使將其中一小部分資金轉向股票，也將提供大量流動性和購買力，有助於提振股價和市場情緒。