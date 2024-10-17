雙11將至 阿里京東盡享優勢｜許繹彬
中港兩地股市在十一長假歌舞昇平後，本周突然變得非常平靜；就以港股昨天（16日）為例，成交與高峰時相比足足下跌三分之二，儘管仍有2,000多億元，但投資者可能經歷了過去半個多月歡喜若狂的心情後，現階段突轉趨平靜，而驅使他們尤如只有不足800億成交般，望住大利是機在閒談或打瞌睡，早前為大市不斷上升的吶喊，在本周完全徹底消失。
回顧港股在是次大戰可謂升得快跌得急，港股在上月20日的18069點開始起步，只用了十個交易日便急升超過5,000點到23241點，而成交更由1,000多億元急升至超過6,000多億元，當時氣勢可謂冠絕全球金融界，更令各方專家大跌眼鏡。但正當大家一致對港股未來走向表示睇好或較為進取的態度時，恒指又突然轉吹淡風，只需6個交易日便由23241點回調至20000點邊緣，從高位下跌超過3,000點，成交更急速回落至2,000億元左右。港股回調時，市場的好消息不但完全欠奉，反而突然傳來壞消息，周二（即15日）市場突然傳出中國已開始對國內富豪的海外投資收益徵稅項，更有傳部分國內富豪將被收取高達20%的投資收益稅，又稱有富豪可能因逾期付款而面臨處罰，但最終金額可以協商等傳聞。雖然消息未經證實，但足以將中港兩地股市「震散」，港股亦因此下調至20000點邊緣。即使昨天曾一度反彈至超過20,500點，但可惜後勁不繼，最終倒跌收場；如短期內成交沒有增加或持續萎縮，港股下試至20000點的機會將會大增。
升浪太急忽略基本因素
筆者認為，過去港股因為國內使出「連環拳」救市及美國聯儲局減息，而令港股走勢及升幅在「實質」及「確認」的利好消息下，有如脫胎換骨，成交更創下令人難以置信的歷史紀錄，令投資者不期然對久沉三年的港股的未來走向充滿期待。加上港股的走勢更是每天均大幅上升，而且每天收市對比上一日均是呈現大幅上升，令參與港股的投資者只有「升到您唔信」及「想跌都難」的感覺，亦屬正常想法。但由於是次升浪，除創造了成交額的歷史外，其難以置信的升勢亦是前所未見；但可能因為升得大急，因而令投資者忽略了一些外間的基本因素，例如「台海」及「中東」局勢轉趨緊張，或美元轉強、人民幣匯率走勢變得疲弱等不利因素等。
短期內走勢繫於A股表現
加上投資者可能對上月財金官員突然發布「連環拳」挽救經濟措施而令股票大升的畫面早已反射在腦海裡，因而對過往國內先後兩次「事先張揚」的經濟發布會充滿憧憬，外間所有人均指發布會應會再推出救市措施，因而毫不猶豫在股票市場落重注；衍生市場更一面倒「好倉」，一心諗著可以食過番尋味；殊不知兩次的發布會均沒有特別提及任何救市措施，令市場普遍認為「好夢成空」或「只聞樓梯響」；公布後在事實與憧憬的背馳下，港股呈現大幅下調及「人踩人」的慘況。
由於成交已呈現萎縮，港股短期內的走勢或會放緩，及回歸現實；未來港股相信會繼續「成也A股，敗也A股」，投資者必須留意國內財金管員會否使出「實在」及「確認」的挽救經濟措施，令國內股票市場打破悶局，因而令港股受惠；否則兩地股市相信亦可能在現階段作出喘息，固本培元，靜待突破，觸底再上；投資者應保持冷靜、「持盈保泰」。國內雙11盛事將至，在過去半個月因資本市場急速變化，而令人均的流動資金增加，相信亦會令雙11的銷售額大幅增加，而電商股阿里巴巴（9988）及京東（9618）相信定必受惠，不妨留意。
【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事
專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。
免責聲明﹕
以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。
另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。