雙11將至　阿里京東盡享優勢｜許繹彬

中港兩地股市在十一長假歌舞昇平後，本周突然變得非常平靜；就以港股昨天（16日）為例，成交與高峰時相比足足下跌三分之二，儘管仍有2,000多億元，但投資者可能經歷了過去半個多月歡喜若狂的心情後，現階段突轉趨平靜，而驅使他們尤如只有不足800億成交般，望住大利是機在閒談或打瞌睡，早前為大市不斷上升的吶喊，在本周完全徹底消失。



回顧港股在是次大戰可謂升得快跌得急，港股在上月20日的18069點開始起步，只用了十個交易日便急升超過5,000點到23241點，而成交更由1,000多億元急升至超過6,000多億元，當時氣勢可謂冠絕全球金融界，更令各方專家大跌眼鏡。但正當大家一致對港股未來走向表示睇好或較為進取的態度時，恒指又突然轉吹淡風，只需6個交易日便由23241點回調至20000點邊緣，從高位下跌超過3,000點，成交更急速回落至2,000億元左右。港股回調時，市場的好消息不但完全欠奉，反而突然傳來壞消息，周二（即15日）市場突然傳出中國已開始對國內富豪的海外投資收益徵稅項，更有傳部分國內富豪將被收取高達20%的投資收益稅，又稱有富豪可能因逾期付款而面臨處罰，但最終金額可以協商等傳聞。雖然消息未經證實，但足以將中港兩地股市「震散」，港股亦因此下調至20000點邊緣。即使昨天曾一度反彈至超過20,500點，但可惜後勁不繼，最終倒跌收場；如短期內成交沒有增加或持續萎縮，港股下試至20000點的機會將會大增。

2024年10月14日，以哈衝突期間，巴勒斯坦人在加沙走廊中部代爾巴拉赫的阿克薩烈士醫院檢查以色列襲擊流離失所者帳篷的受損情況。（Reuters）

升浪太急忽略基本因素

筆者認為，過去港股因為國內使出「連環拳」救市及美國聯儲局減息，而令港股走勢及升幅在「實質」及「確認」的利好消息下，有如脫胎換骨，成交更創下令人難以置信的歷史紀錄，令投資者不期然對久沉三年的港股的未來走向充滿期待。加上港股的走勢更是每天均大幅上升，而且每天收市對比上一日均是呈現大幅上升，令參與港股的投資者只有「升到您唔信」及「想跌都難」的感覺，亦屬正常想法。但由於是次升浪，除創造了成交額的歷史外，其難以置信的升勢亦是前所未見；但可能因為升得大急，因而令投資者忽略了一些外間的基本因素，例如「台海」及「中東」局勢轉趨緊張，或美元轉強、人民幣匯率走勢變得疲弱等不利因素等。

短期內走勢繫於A股表現

加上投資者可能對上月財金官員突然發布「連環拳」挽救經濟措施而令股票大升的畫面早已反射在腦海裡，因而對過往國內先後兩次「事先張揚」的經濟發布會充滿憧憬，外間所有人均指發布會應會再推出救市措施，因而毫不猶豫在股票市場落重注；衍生市場更一面倒「好倉」，一心諗著可以食過番尋味；殊不知兩次的發布會均沒有特別提及任何救市措施，令市場普遍認為「好夢成空」或「只聞樓梯響」；公布後在事實與憧憬的背馳下，港股呈現大幅下調及「人踩人」的慘況。

由於成交已呈現萎縮，港股短期內的走勢或會放緩，及回歸現實；未來港股相信會繼續「成也A股，敗也A股」，投資者必須留意國內財金管員會否使出「實在」及「確認」的挽救經濟措施，令國內股票市場打破悶局，因而令港股受惠；否則兩地股市相信亦可能在現階段作出喘息，固本培元，靜待突破，觸底再上；投資者應保持冷靜、「持盈保泰」。國內雙11盛事將至，在過去半個月因資本市場急速變化，而令人均的流動資金增加，相信亦會令雙11的銷售額大幅增加，而電商股阿里巴巴（9988）及京東（9618）相信定必受惠，不妨留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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