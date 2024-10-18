中國宏橋 (1378) 受惠上游氧化鋁價格上升　撐股價再破頂｜彭偉新

由於近期部份海外鋁生產商受到雨災所影響而需要緊急停產，令到氧化鋁的供應突然出現短缺，預期對氧化鋁及鋁製品的價格有推動作用。對中國宏橋(1378)相信會有較正面的支持作用，帶動股價由9月初低位9.17港元持續回升更一度升上全年高位14.24港元。雖然股價在14.00港元水平一直未能作出突破，不過市場相信在整體的氧化鋁價格仍然會維持在高位一段時間下，中國宏橋的股價仍然會繼續受到追捧。



中國宏橋去年全年的營業額為1,336.24億元人民幣，同比上升1.5%，另外，期內全年毛利為208.37億元人民幣，同比上升14.8%，毛利明顯增加14.8%的原因，主要是受到營業額增加1.5%，加上營收成本減少0.7%所帶動。集團上一年度的毛利率為15.6%，同比上升1.8個百份點，加上集團上一年度的其他收入為40.13億元人民幣，同比增加了2.72億元人民幣或6.35%，令到集團去年的全年營業收益(調整後)為151.28億元人民幣，同比上升30.14%，去年的全年股東淨收入為114.61億元人民幣，同比上升31.71%。至於集團上半年度的營業額維持強勁，達到735.92億元港元，同比上升12%，另外，環比上升8.4%，毛利率更為24.1%，同比上升15.3個百份點。

由於氧化鋁價格上升，市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為45.7%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長4.3%，至於集團的5年年複合盈利增長會由之前的2.11%，逐步增加至10.95%，集團的整體盈利得以改善。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約6.5倍，市場給予集團的預測市盈率為6.1倍，較追蹤市盈率為低。中國宏橋過去一年的派息比率為48%，而集團今個財年已派發0.59港元的半年股息，計入去年的末期股息，相等於6.55厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派1.18港元，相等於8.78厘的預測股息率，較過去5年平均股息率7.71厘為高。

集團於上個交易日以13.30港元收市，全日下跌0.14港元或1.04%。集團過去5年的平均Beta值為1.17，系統性風險高於大市。52周最高位曾見14.24港元，而最低位則曾見5.17港元，股價於過去52周累計上升109.67%，股價表現跑贏標普500指數73.74%，以現價13.30港元計，中國宏橋的股價較50天線高出23.67%，另外，現價亦較200天線高出42.5%。

另外，中國宏橋的機構投資者持股比率為9.67%，並於今年5月23日至今年10月17日期間的股價共錄得18.39%的升幅，期間，共錄得18.5億港元的資金流入，當中大戶佔其中的18.27億港元，而散戶則佔當中的0.23億港元(見圖1)。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.78%；而最低則跌至-4.02%，而到10月17日當日則為4.78%，反映大戶資金動力正在改善中。

中國宏橋股價於今年1月跌至低位5.17港元見底後，便持續作出反彈更成功升破20天線及50天線阻力後，最高曾於5月底升上13.56港元後作出回調，雖然股價一度跌穿50天線及100天線支持，不過未有失守250天線外，亦未有失守整個升浪總升幅的61.8%回調目標，股價跌至9.03港元後便再度回升，更曾一度升上14.24港元。市場預期集團的普通股淨利率、資本回報率、普通股權益回報率及5年的普通股年均回報率均會較市場同業為高，以13位分析師所給予的平均目標價14.29港元計算，雖然上望空間只有3%，但以13個財務模型計算，則合理價可以上望17.60港元，上望的潛在升幅仍然有三成。投資者可以在股價返回20天線約12.40港元水平買入，短期暫時上望14.30港元，至於止蝕位則在100天線11.25港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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