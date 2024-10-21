理想汽車(2015)預期10月整體銷情亮麗　可延續試月內高位｜彭偉新

近日歐盟已通過向中國電動汽車徵收關稅，不過仍然表示與中國通話的大門未有關上，因此，預期最終所徵收的關稅未必會如預期的高水平，因此，電動汽車股份在上周五勍大市作出反彈下，亦錄得較明顯的反彈幅度，尤其是內地在今年推出報勵汽車舊換新的的補貼政策下，根據報廢平台的數據所示，截至10月4日已收到125.8萬份補助申請，當中新能源車佔62%，而首8個月報廢汽車回收量已按年增加42.4%，而在補貼金額加碼後，日均申請報廢量亦按季急升，因此，預期對新能源車股價有利好的支持作用。其中，理想汽車相信會是其中最為受惠的新能源車股，按集團所公佈，集團第100萬輛汽車已於10月14日出廠，只用了58個月便成為了內地首家達百萬規模新勢力車企，而9月集團交付量達到5.3萬輛，在內地市場銷量首次超越BBA。



理想汽車上周五日以 98.60 港元收市，全日上升 4.45 港元或 4.72%。集團過去5年的平均Beta值為 0.97，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 182.9 港元，而最低位則曾見 68.65港元，股價於過去52周累計下跌 21.83%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 60.12%，以現價 98.60 港元計，理想汽車－Ｗ的股價較 50 天線高出 15.0%，不過，現價則較 200 天線低 4.5%。

集團在本季度的盈利倒退35.8%而下一季度的盈利倒退2.7%市場對集團今個財年的全年盈利預測會倒退 19.9%，不過，下一財年的盈利預測則會增長 58.8%，，之後的 5 年的年複合盈利增長為 3.34%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 18.6 倍，市場給予集團的預測市盈率為 13.4 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.36倍，而市賬率則為 3.02 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 1.42 倍，企業價值對收入為 0.81 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 11.98 倍。

理想汽車－Ｗ(02015)於今年5月24日至10月18日期間的資金流狀況。（圖1）

理想汽車的機構投資者持股比率為23.17%，並於今年5月23日至今年10月18日期間的股價共錄得24.14%的升幅，同期共錄得64.3 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的47.65 億港元，而散戶則佔當中的16.65 億港元(見圖1)。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.5%；而最低則跌至 -0.73%，而到10月18日當日則為6.34%，反映大戶資金流正在改善中，有助股價作進一步的推升。

理想汽車股價於今年6月至9月中股價多次回調至68.80港元水平後未見向下跌穿，股價於9月底向上升破之前3個月的橫行走勢頂部後，股價急升上最高位見124.70港元後先行作出回落，並一度向下跌穿20天線支持，最低於上周五見92.85港元，不過未有失守整個前升浪總升幅的61.8%外，更未有拉動9天RSI失守30水平，因此，走勢只屬於回調。隨著股價在上周五低開高收，更在資金流入下令到資金流進一步上升，相信帶助推動股價短期作較明顯的反彈。投資者可以在98港元水平買入，上望112港元，只要股價未有失守上周五低位92.85港元則可以毋須止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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