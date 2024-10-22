上海復旦 (1385) 受惠行業估值上升　可再試21.8元｜彭偉新

受到國家主席發言指，中國應以科技現代化作為推動未來經濟發展的動力，資金持續流向晶片股，令到中芯國際、華雄半導體及上海復旦等股份出現較明顯的上升幅度，雖然近日股價回調並一度抵銷了之前的升浪總升幅超過一半，不過，未有令到資金由芯片股中大量流出，而且更見到多隻晶片股在出現回調後再度見底回升，而主要晶片股更持續錄得資金流入，反映市場未有因為晶片股的股價回落而出現見頂的走勢，後市仍然可以繼續看好。



其中，上海復旦近期走勢明顯受到資追捧而表現強勁，尤其是在多隻內地晶片股受到資金追捧而向好下，上海復旦的股價亦見上升，雖然市場對集團今個財年的全年盈利預測會倒退 6.1%，不過，預期下一財年的盈利預測則會增長 15.2%。市場對集團今個財年的全年盈利預測會倒退 6.1%，不過，下一財年的盈利預測則會增長 15.2%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 19.33%。

單周北水投資者的持股比率上升2.75個百份點，顯示北水投資者非常看好上海復旦的股份走勢。（資料圖片）

上海復旦上個交易日以 17.14 港元收市，全日下跌 0.66 港元，跌幅為 3.70%。集團過去5年的平均Beta值為 0.46，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 25.6 港元，而最低位則曾見 8.7港元，股價於過去52周累計上升 35.46%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 3.61%，以現價 17.14 港元計，上海復旦的股價較 50 天線高出 44.34%，另外，現價亦較 200 天線高出 48.85%。

至於北水投資者方面，對上海復旦的看法相信仍然以正面為主，尤其是北水投資者在上海復旦的持股比率在今年6月底曾升上近年高位31.17%後連續多日回落至10月8日的28.59%後，便開始由低位作出反彈，更成功在上周升返31.34%，單周北水投資者的持股比率上升2.75個百份點，顯示北水投資者非常看好上海復旦的股份走勢。

上海復旦股價自9月中由低位9.26港元開始作出反彈後，股價持續上升並最多曾升上25.60港元後即時見頂回落，更在股價連日下跌後，股價一度跌至最低位見14.62港元後，曾在低位徘徊多日後，走勢在回調整個升浪總升幅的61.8%後，股價在上周五開始反彈，而9天RSI更由50水平持續回升，反映整體走勢已逐步回穩外，整體動力亦開始見好轉，因此，預期股價在短期內可以借資金流入晶片行業中而作出進一步的反彈。投資者可以在17.20港元水平買入，若果以整個回調幅度的61.8%反彈幅作為目標的話，股價可上望21.80港元，至於股價未能企穩在小時圖的保歷加通道中軸16.50港元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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