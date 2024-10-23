昆侖能源(0135)股價有望重返7月初高位9.23元｜彭偉新

昆侖能源於8月底前公佈今年中期業績，受到天然氣銷量增長、液化石油氣銷售業務利潤率提升，以及液化天然氣接收站盈利能力提升等的推動等利好因素，成功抵銷了燃氣價差及原油銷售的下跌，帶動整體中期業績超出市場預期，純利按年增長2.6%。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 14.5%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 7.6%，另外，集團的5 年年複合盈利增長會由之前只有4.66%，改善至未來幾年的12.49%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 10.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.1 倍，較追蹤市盈率為低，現價市賬率則為 0.98 倍，整體估值未有過高，仍然能維持在合理的水平之內。

集團在半年業績公佈時，亦公佈了派發中期股息每股16分人民幣，派息比率約為43%，與過去一年的派息比率 42%相若，市場預期集團今年全年每股派 0.48 元人民幣，相等於 6.12 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 4.19 厘為高，有助支持股價繼續推升，尤其是在市場現時偏向追逐高息及派息穩定性較高的公用類股份，昆侖能源相信會是市場上的另一類可取選擇。

昆侖能源於上個交易日以 7.94 港元收市，全日上升 0.07 港元或 0.89%。集團過去5年的平均Beta值為 0.78，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 9.09 港元，而最低位則曾見 6.42港元，股價於過去52周累計上升 17.29%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 20.53%，以現價 7.94 港元計，昆侖能源的股價較 50 天線高出 3.21%，另外，現價亦較 200 天線高出 5.27%，按技術走勢來說未有過份偏離股價的中期及長期走勢，因此，股價暫時未會出現較明顯的回調壓力。

昆侖能源(00135)於今年5月28日至10月22日期間的資金流狀況。（圖1）

昆侖能源的機構投資者持股比率為15.17%，並於今年5月27日至今年10月22日期間的股價共錄得5.6%的跌幅，同期共錄得8.77 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的3.55 億港元，而散戶則佔當中的5.22 億港元(見圖1)。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.83%；而最低則跌至-8.74%，而到10月22日當日則為4.67%，反映大戶資金動力正在改善中，有助進一步支持股價作出反彈。

隨著昆侖能源股價於今年7月初升上今年最高位9.23港元後，股價曾一度由高位作回調，並在股價返9月初低位7.08港元後，走勢開始作出反彈，不過，股價未能升返之前高位，在8.62港元見阻力並作出回調，不過，股價只跌返保歷加通道底部便開始回穩，而且9天RSI更未有失守30，便再度推動股價作出反彈。預期股價可以逐步作出反彈，並有望以7月初的高位作為反彈目標，投資者可在7.95港元買入，上望9.10港元，至於股價若一旦再跌穿之前低位7.40港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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