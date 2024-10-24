恒生中國企業ETF(2828)　將受惠國企回購方案推動上升｜彭偉新

恒生中國企業 ETF (2828)，隨著內地人民銀行、財政部及發改委等重要部門已在月24日至今多次出台向市場解釋新的刺激經濟措施將會如何實行，尤在互換便利、專項再貸款等新推出的政策下，相信會有助推動內地股票市場的估值回升，尤其是當內地金融機構包括券商、基金、及保險公司取得資金後，為了要保障新投資的項目所收取的回報能夠足以支付互換便利所涉及的利息支出，預期金融機構會偏向購入有較穩定派息能力的國企股份，所以，相信國企指數中多隻成份股的股價會有機會被推高。投資者或未必可以同時管理得到50隻國企指數成份股份。



因此，可以買入由恒生投資所推出及管理的交易所上市基金，該交易所上市基金的目標是追踪恒生國企指數的走勢，由於所持的股份結構與恒生國企指數相若，因此，購入恒生中國企業ETF的投資者，便可以等同購入與一籃子與恒生國企指數結構相同的股份，因此，對於欠缺管理大量股份的個人投資者來說，是最有效及成本最低的方法，去投資在恒生國企指數的股份組合中。

自中央政府公司一系列的組合救市以來，北水投資者對恒生中國企業指數的興趣突然再度增加。（資料圖片）

自中央政府公司一系列的組合救市以來，北水投資者對恒生中國企業指數的興趣突然再度增加，按中央結算所提供的恒生中國企業ETF的持股數據所示，北水投資者自今年7月底在恒生中國企業ETF的持股由今年高位7.07%大幅減至10月11日只得0.84%後，突然在一周內大量買入該ETF，令到北水在該ETF的持股比率由10月11日的0.84%大增至10月18日的9.44%，一周增加8.6個百份點，是今年以來從未見過的現像，相信是內地投資者相信國企指數擁有較大的上升空間，因此買入作為中線部署。

現時在恒生中國企業ETF中持股最多的行業為非必需性消費，佔全個組合的36.8%，之後的3個行業為金融業、資訊科技業及能源業，佔指數整個組合的比例分別為24.16%、15.46%及7.77%。按10月23日收市價計算，基金的每股資產淨值為76.2148港元，以ETF的收市價76.28港元計，ETF約有0.085%的溢價，而ETF滾動1年跟踪誤差只有0.05%計算，現時估值大致符合預期，因此，投資者所付出的誤差仍然屬於合理水平。投資者可以在現水平買入恒生中國企業ETF，暫時以10月初高位85.30港元作為短期目標，只要股價未大月再跌穿72.00港元，仍然可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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