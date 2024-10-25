中海油(0883)股價在跌返19元以下　已屆買入的好時機｜彭偉新

國際油價近日維持反覆走弱的勢頭，WTI曾一度由78.46美元一桶水平急跌至最低68.17美元，累計跌幅達到13%，主要市場擔心環球經濟出現放緩，尤其是早前OPEC+及國際能源署均調低了今年及明年整體油價的目標水平，令到原油期貨價格受壓。不過，油價除了受到需求的影響外，更重要是石油的供應是否穩定亦是另一個重要的因素。雖然利比亞的原油供應已全面恢復，另外中東的地緣政局亦出現回穩的曙光，的確令到油價出現大幅上升的機會得以排除，不過，俄羅斯入侵烏克蘭仍然未有停火的跡象，西方國家相信在未來幾年亦未會解除對俄羅斯的石油禁運，因此，整體油價仍然維持在較高水平的機會反而更大，只要油價能企穩在70美元以上水平，對於中海油整體盈利仍然屬向好的情況。



市場對中海油今個財年的全年盈利預測可以增長 15.4%，至於下一財年的盈利預測仍會增長 2.7%，主要是預期環球經濟增長動力會稍為下降，因此，集團的5 年年複合盈利為增長率會由之前的 29.67%，轉為倒退 12.24%，以反映集團整體盈利受到經濟前景的利淡影響。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 5.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 6.3 倍，較追蹤市盈率為高。加上市賬率暫時只有 1.14 倍在估值上並未太高，仍然有機會隨著股價短期回調而轉為吸引。

中國海洋石油過去一年的派息比率為 43.8%，而集團今個財年已派發 1.40港元的追蹤年股息，相等於 7.3厘的追蹤年股息率。（資料圖片）

中國海洋石油過去一年的派息比率為 43.8%，而集團今個財年已派發 1.40港元的追蹤年股息，相等於 7.3厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 1.48 港元，相等於 7.70 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 7.33 厘為高。中海油於上個交易日以 19.06 港元收市，全日上升 0.22 港元或 1.16%。集團過去5年的平均Beta值為 0.79，系統性風險低於大市，投資者可以用作為長線持有的股份。52周最高位曾見 23.9 港元，而最低位則曾見 11.88港元，股價於過去52周累計上升 42.3%，股價表現跑贏恒生指數，以現價 19.06 港元計，中國海洋石油的股價較 50 天線低 3.74%，不過，現價則較 200 天線高出 1.28%，整體走勢仍未出現技術上過強的表現，投資者仍然可以繼續持有並中、長線的看好。

股價自今年7月由高位23.45港元見頂回落後，股價反覆跌返9月底的低位見17.54港元後再度反彈，股價曾一度急升上10月7日高位22.25港元後再度回落，再度失守20左線支持，不過，9天RSI未有失守30，反映股價走勢並非太差，投資者可以在股價返回18.50港元水平買入作中、長線看好，股價有望重返之前高位，並把目標價先行放在23.50港元水平，至於股價未有失守17.50港元，暫時未有即時止蝕的需要。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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