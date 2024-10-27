上市公司公告變廣告　年輕執董履歷好「灌水」｜刁佬

自細睇古惑仔，個個都有個夢幻般嘅朵，主角浩南哥稱為「銅鑼灣揸弗人」。近年好多年輕才俊搖身一變成為上市公司執董，甚至代客泊車持埋股做大股東，實行人頭變事頭。點知金融世界換代更新速度快過刁佬個腦幾十倍，而家有新招叫公告變廣告，簡直嘆為觀止。

記得幾年前有位年青有為嘅金融專欄作家喺 Facebook 報稱浸大畢業，被一間創業板老闆賞識要請入董事會出謀劃策，公告一出，學歷同身世曝光先知道將相本無種，浸大副學士畢業同學一樣出人頭地成為上市公司執行董事。

劉嘉玲前密友景百孚的企展控股(1808)，之前請了內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》中，其中一位「浪姐」毛俊傑做月薪30萬的執董，後來被揭發原來虛報履歷，公告中提到「毛俊傑於多間知名企業及國際金融機構位居高級職位，曾參與及完成多項香港、加拿大及中國的首次公開發售專案。」公告又指，她在股票債券分析、交易及投資組合建構、貨幣交易、不良資產投資、量化研究及衍生工具交易各方面積累豐富經驗。人生如戲，戲如人生，相信毛俊傑有時入戲太深，已搞不清理想與現實。

港交所權力有限都，履歷審查方面只能公開譴責了事。﹙資料圖片﹚

一直以來聯交所對呢啲通告履歷審查相對寬鬆，寫作格式亦無規定。如果閣下覺得自己學士畢業於野雞大學，大可以唔報，直接報博士學位嗰間，亦得。最近有位上市公司高級知識青年疑似代客泊車，學歷盎有趣味。呢位知青喜歡於報刊接受訪問，包裝打造為年輕科創企業家，記者寫道知青為美國學霸，在通告公佈的是全球排名300 - 600位的野雞大學。知青自稱係世界全球知名科創公司做過科學家，後來在通告中看到的，都是未聽過的公司。最最最有趣的是，知青攻讀的碩士學位，畢業年份竟然後於博士畢業年份，呢個呢個世界越嚟越千奇百怪，刁佬一無學歷二無顯赫功績，真係要同知識青年請教學習。

喺今時今日知識泛濫嘅網絡世界要出名成名一啲都唔容易，刁佬發覺好多KOL都會用上市公司嘅公告作廣告，始終喺平民百姓心目中，能夠成為上市公司高層，點都係一份榮譽，好話唔好聽唔打得都睇得。唔係點會有虛報履歷話畢業於美國康乃爾大學，仲以假學歷報讀港大金融碩士課程，不過呢位祖國勇士就因行使假文件入獄17個禮拜。至於出色偽人系列嘅俊傑，由外至內都已經將演出深入貫通，仲會調整性格外型，成為一位從頭到腳身心裡外都經過改造嘅人造人。即使被聯交所發現仲講到誤導公眾咁嚴重，始終交易所係一間上市公司，唔係法定監管機構，權力有限都只能公開譴責了事。

唔好覺得只有戲子及科學家先分不清幻想及現實，又Rich又chard的富爸爸，何嘗不是報錯過自己畢業大學？不過人哋係「Rich」「chard」，其他人做就睇住佢「chard」啦。將相的確本無種，但係唔好以為錯誤面前人人平等。刁佬套用返官員經常嘅話語，社會及市場尚有好多改善空間，希望各位繼續努力貢獻香港。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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