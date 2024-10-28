新華保險(1336)末季料由虧轉盈　成股價上升主要動力｜彭偉新

新華保險之前發出盈喜表示，首三季淨利潤將會按年增長95%至115%，較市場所預期的水平為佳，而且第三季淨利潤亦會創下歷史新高，預期可以達到75億至94億元人民幣。由於市場繼續預期新華保險的盈利將會繼續提升，而且更會受惠內地一系列的組合拳可以為內地A股帶來上升動力，因此，今年第四季的季度盈利會進一步得到改善，並由虧轉盈，成為進一步推動股價上升的主要動力。



新華保險上周五以 26.85 港元收市，全日上升 0.1 港元或 0.37%，集團過去5年的平均Beta值為 0.89，系統性風險低於大市，因此，投資者作為長線持有的話，股價波幅會較恒生指數更低。52周最高位曾見 35.6 港元，而最低位則曾見 12.46港元，股價於過去52周累計上升 49.44%，股價表現跑贏恒生指數同期的表現，以現價 26.85 港元計，新華保險的股價較 50 天線高出 34.42%，另外，現價亦較 200 天線高出 65.73%，雖然股價明顯偏離了其中線及長線的平均走勢，但由於股份受惠內地所推出一籃子的救措施，因此，股價偏離合理價會持續一段時間。

市場預期集團在下一季度的盈利增長為643.8%，而集團今個財年的全年盈利預測會增長 36.9%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 4.5%，至於 5 年的年複合盈利增長率會由之前只有 4.28%，逐步增加至 15.27%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 7.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 6 倍，較追蹤市盈率為低，主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.53倍，而市賬率則為 0.85 倍，整體的估值仍然屬於偏低水平。

北水投資者自國慶節假期後，亦有加快對新華保險的吸貨量。（資料圖片）

新華保險今個財年已派發 1.39元人民幣的追蹤年股息，相等於 5.6 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年可以分派每股 1.52 元人民幣，相等於 6.2 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率6.62 厘稍低。雖然市場預期集團的整體股息率會稍為下降，但仍然屬於息率較高的水平，尤其是相比其他板塊來說，6.2厘仍然是有較大的吸引力。因此，北水投資者自國慶節假期後，亦有加快對新華保險的吸貨量。按中央結算的公佈，北水投資者所持有的新華保險股份佔總量，由9月底的43.25%增加至10月23日的47.90%，亦是近半年以來最大的單月增幅，反映北水投資者非常看好新華保險的前景及股息率亦非常吸引。投資者可以在現價26.85港元水平買入，預期股價未有失守20天線支持，可以在等內地人大會議進一步公佈整個救市下發債的總規模，以及各項所實施的細則，相信可以進一步推動新華保險的股價返回之前高位35.00港元，至於股價一旦失守之前的低位支持23.90港元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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