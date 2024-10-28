叙福樓黃傑龍公布挽肉與米2號店落戶海港城　預告旗下品牌正轉型

叙福樓（1978）主席黃傑龍於社交媒體談及旗下品牌最新發展，並且講及香港飲食業目前正在收縮，明言「經營者就要盡量轉型去配合而家市場需要嘅嘢，通過改善產品與市場需要嘅契合程度增強競爭力」。他又表示公司分店及品牌組合快速轉型中，詳情不便透露。



黃傑龍預告挽肉與米2號店將於海港城開業。（黃傑龍FACEBOOK）

挽肉與米2號店將於海港城開業

黃傑龍先指出旗下品牌挽肉與米Hikiniku To come 香港2號店，將於聖誕前在海港城Harbour City開幕，管理層嘅計劃該分店同IFC內容會有分工，但強調絕對會保持正宗。

他又指出叙福樓會在海港城會開三個品牌，除挽肉與米2號店外，亦會有The Matcha Tokyo，以及他非常期待的敘字號回歸第一彈﹑精緻的蘇州麵館叙. 小麵。

挽肉と米首間分店座落中環IFC。（Facebook「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」圖片）

挽肉と米首間分店座落中環IFC。（Facebook「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」圖片）

黃傑龍亦指出同時間正在裝修的還有K11 Artmall 溫野菜、啟德體育園四個新品牌：全新品牌好鍋日子、KAMO、牛角J，兩姊妹涼皮。 至於在東涌亦有牛角J及好鍋日子正在裝修，明言今年餘下2個月很繁忙。他又表示公司分店及品牌組合快速轉型中，詳情不便透露。

香港餐飲業正在收縮

除介紹旗下品牌最新業務擴展情況外，黃傑龍亦有講及目前飲食業最新狀況。他指出﹕「要睇香港餐飲業係咪ok唔係睇個別品牌有冇人排隊，而係要睇整個市道係收縮緊定係擴張緊，而本地餐飲整體肯定係收縮中。」

他進一步指出﹕「咁當然，做政府就唔會講「打仗都唔係好危險啫，睇吓你走得快唔快咋嘛」，但係作為平民，我哋的確係要諗辦法求生，況且而家香港都唔係打仗（以上只係一個比喻），都係消費力弱啲要轉型咁解啫，所以我哋作為經營者就要盡量轉型去配合而家市場需要嘅嘢（其中最成功嘅轉型例子就係兩餸飯，只係我唔識做唔想做住），通過改善產品與市場需要嘅契合程度增強競爭力，希望自己永遠都係生存到落去同埋有未來嗰個企業。」