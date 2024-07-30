張家朗奪金｜再贈旗下餐廳10萬元會籍 黃傑龍﹕唔夠隨時同我講
撰文：張偉倫
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巴黎奧運進行得如火如荼。香港運動員在今屆賽事取得好成績，暫時已獲兩金一銅，兩塊金牌分別來自男子花劍及女子重劍。劍擊運動員取得理想成績，難怪有網民指香港已成為「劍擊之都」。運動員獲得獎牌後，商戶亦紛紛道賀兼送上獎勵。叙福樓（1978）主席及行政總裁黃傑龍於Facebook及帖文，指出向巴奧男子花劍金牌得主張家朗的會籍充值10萬元，又表示「唔夠話我知隨時知」。
翻查資料顯示，張家朗於2021年在東京奧運會獲得花劍金牌，以及何詩蓓於100米及200米自由式項目取得銀牌後，黃傑龍表示會向兩人贈送旗下餐廳的金會員會籍，並將贈予2人合共18萬元餐廳消費額。
暫時多為張家朗充值10萬元
黃傑龍今日指出當年向張家朗贈送金會籍，並充值10萬元。當時透過立法會議員霍啟剛轉交予張家朗，惟之後並無知悉對方有否使用，以及使用了額度多少。經同事幫忙查證後，發現在過3年張家朗已使用了「8899（萬）」，既然對「畀面」便繼續送，暫時送多10萬元。同時表示「唔夠話我知隨時知，不過講明先我哋冇得食菠蘿pizza㗎」。
那麼在今屆女子重劍金牌得主﹑「劍后」江旻憓又會否得到牛角會籍？黃傑龍於文末hashtag，稱知江旻憓是素食者「如果佢會用即送可能食溫野菜TheMatchaTokyo」。
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