恒隆地產(0101)股價見底有望反彈　並重返8元水平｜彭偉新

近日本港及內地整體樓市走勢有轉穩的趨勢，尤其是內地在推出一系列穩定樓市及股市政策後，內地主要的一線城市房屋銷售再度活躍起來，尤其是廣州及上海的情況更是錄得近年來難得的單周一手樓成交，似乎反映出內地居民對房屋需求已開始有回穩的情況，特別是內地的貸款參考利率已經降低了25點子，加上各地的限購措施亦已經全面放寬，因此，即使市場未必可以即時見到內房市場出現大面積的價格回升，但持續走勢向下的局面相信也有機會結束，因此，對部份擁有較強流動性的內房股，又或者在內地有較多投資的本地地產股，相信會有助估值回升。



其中，恒隆地產由於在內地包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津等均有投資商業房地產項目，另外，更在本港從事物業的租賃及物業開發，因此，在本地及內地樓市也出現回穩的走勢，令到市場相信整體股價再出現進一步的下跌空間不會太大，反而有望在整體股市回升，以及地產股受惠短期一手樓銷售速度加快的支持，有望可以扭轉之前一浪低於一浪的下跌走勢，並逐步形成見底回升的局面。

市場現時有14位分析師對恒隆地產有進行調研覆蓋，市場給予的目標價平均值為7.71港元。（資料圖片）

市場雖然預期恒隆地產2024年全年每股盈利只有0.77港元，較2023年全年下跌16%，不過，預期在枉也樓市及內地樓市開始轉穩下，2025年及2026年的每股盈利將會迈企回升至0.8港元，令到集團的2026年的遠期市盈率會下調至約8倍水平。市場現時有14位分析師對恒隆地產有進行調研覆蓋，市場給予的目標價平均值為7.71港元，以昨日的收市價6.70港元計算，預期股價的潛在上升空間有望達到12%左右，即使以5個投資模型作為合理價的計算方法，合理價平均值亦達到7.23港元，以昨日收市價計算，潛在上升空間亦有10.9%，因此，即使近日股價持續反彈，亦未有令到恒隆的股價超出其基本估值。

恒隆地產上個交易日以 6.7 港元收市，全日上升 0.18 港元或 2.76%。集團過去5年的平均Beta值為 0.56，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 11.68 港元，而最低位則曾見 5.28港元，股價於過去52周累計下跌 36.94%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 6.7 港元計，恒隆地產的股價較 50 天線高出 8.1%，不過，現價則較 200 天線低 11.48%，技術走勢上仍然屬於偏低的水平，因此，股價仍然有進一步的上升機會。

恒隆地產股價於去年11月由高位11.68港元水平持續下跌，並在跌穿20天線及50天線支持後，最低曾於今年9月時跌至最低位見5.28港元後作出強力反彈，股價一度升上10月初高位9.05港元，剛好反彈了整個前跌浪總跌幅的61.8%，股價雖然由高位回調，但亦未有失守50天線，而且9天RSI亦未有再跌穿30，形成了走勢轉強，預期股價可以有望逐步反彈上整個前跌浪總跌幅的38.2%，投資者可以在6.70港元水平買入，上望7.60港元，至於股價一旦失守50天線6.20港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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