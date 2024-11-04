駐星洲經貿辦處長馮浩然︰港對東盟創科存吸引力　星港合作蓋競爭

近年受地緣政治及中美貿易戰等因素影響，港府有意透過加強與東盟及中東的連結，來擴大「朋友圈」。香港目前於東盟國家合共設有3個駐外經貿辦，分別位於新加坡、雅加達及曼谷，當中駐新加坡經濟貿易辦事處的工作，包括吸引及幫助企業「走進來」到港投資和擴充業務，除了發展成熟的新加坡外，同時兼顧越南、老撾及印度等新興市場企業需求，故此相關角色是重中之重。



該辦事處處長馮浩然在新加坡接受《香港01》專訪表示，相較過往有不少東盟零售及餐飲來港拓展市場，近來主要吸引及幫助一些東盟科技行業的中小企來港發展。



馮浩然表示，星港兩地其實是「合作大於競爭」。（顧慧宇攝）

星港競爭「互相扶持」 一起進步

香港與新加坡兩地經常被拿來比較，馮浩然表示，香港和新加坡在財富管理及吸引家辦等方面確實存在競爭，但相信競爭屬於良性，並且「是互相扶持的競爭，能夠一起進步」，其實是「合作大於競爭」。

他續稱，兩者位於的區域市場很大，「香港是中國的腹地，新加坡是東盟的腹地」，可以大家互相發揮自己的作用。資料顯示，中國經濟體加東盟經濟體的人口逾21億人，GDP加起來更達21.69萬億美元，已超越歐盟經濟規模。

馮浩然認為，星港兩地可以作為雙中心來發展，新加坡主要捕抓東南亞機遇，而香港主要捕抓內地機遇。至於內地經濟放緩目前面臨調整，但中長期前景仍然被看好。對於近期有研究將香港在國際金融中心排名超越新加坡，位列第三，他就認為，這些排名不時有變動，但相信有競爭能夠去推動大家去努力，才會有進步，「其實是好事來」。

馮浩然表示，近來主要吸引及幫助一些東盟科技行業的中小企來港發展。(資料圖片)

來港東盟企業主力科技服務 較少顧忌政治風險

相較政治地位較為獨立的新加坡，香港則往往被夾在中國及美國之間，地緣政治風險成為近年關注的話題，會否影響東盟企業來港意欲？馮浩然笑言，近年來港拓展的東盟創科中小企，主要為科技服務業，並非晶片等敏感行業，故此選擇來港時，也較少有地緣政治方面的顧慮。

他指出，香港過往幾年大力投放資源推動創科及金融科技等方面的發展，目前香港的科學園，以至於未來的北部都會區及河套區的規劃，均具備機遇。與此同時，這些企業也看好內地機遇，故此除了在香港發展，也希望借助香港作為橋樑，拓展大灣區市場。

馮浩然表示東盟國家例如越南的企業，本身大部分為中小企，故此經貿辦工作也需要應因這些經濟結構而進行。(Getty Images)

東盟較多中小企 推廣因時制宜

至於大型企業方面，早年多已進駐香港，而且也未必需要通過經貿辦的幫助去進駐。與此同時，東盟國家例如越南的企業，本身大部分為中小企，大型企業屬於較為少數，故此經貿辦工作也需要應因這些經濟結構而進行。

馮浩然表示，未來駐新加坡經濟貿易辦的工作，會包括繼續在東盟市場做投資推廣工作，例如越南有不少企業，包括從事綠色農產品等行業的企業，有意拓展香港市場，故此會針對這些行業來舉辦講座活動，相較以往較多是綜合性的活動。

馮浩然表示，不少香港創科企業下一階段的發展目標是「走出去」，而東盟市場往往是他們的首選。﹙資料圖片﹚

港科創企業首選東盟「走出去」

另一邊廂，對於香港本身在東盟市場的角色定位，馮浩然表示，香港未來在吸引企業及資金等「走進來」的角色會持續，但同時更可加強「走出去」的角色，不少創科企業下一階段的發展目標是「走出去」，而東盟市場往往是他們的首選。內地也相信有上千萬億個中小企，也會需要透過香港這個全國最國際化及開放的城市，而「走出去」。

他並指出，隨著東盟企業的發展壯大，不少會有上市集資需求，相信多會以香港及新加坡為首選之地。而新加坡股市規模較小，故相信香港在提供相關金融服務方面，會較具備優勢。與此同時，香港的仲裁等專業服務，也能夠輸出到東盟，尤其是較大型的經濟體如越南及印尼。