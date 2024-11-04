專訪｜形容新加坡是本「很深的書」　馮浩然最欣賞呢樣嘢

同缺天然資源，又是區內金融中心，香港與新加坡兩地經常被拿來比較。香港駐新加坡經濟貿易辦事處處長馮浩然，自上任以來已移居新加坡兩年。「深入敵陣」的他認為，新加坡及香港兩地其實可以「互相學習，一起進步」，而非單純的競爭。「識英雄重英雄」，新加坡其實有不少地方值得香港借鑑，包括政府的中長期規劃，即對於未來長達30年至50年的規劃，而每個大政策背後會有不同政策去支持，並帶出不同的效果。



馮浩然表示，新加坡的公共政策「其實是一本很深的書，不容易去讀透！」（顧慧宇攝）

新加坡公共政策 港參考地方不少

馮浩然在新加坡接受《香港01》訪問時表示，新加坡的公共政策「其實是一本很深的書，不容易去讀透！」而這本「書」有不少香港可以參考的地方，從而思考更多中線發展的規劃。

舉例來說，新加坡的填海計劃，其實並不單出是為了取得土地，而是考慮到全球氣候暖化令海平面有所提升，而透過填海能夠將海岸線有所提升，有效減低未來陸地被淹沒的風險。而事實上，所有沿海城市包括香港，都面對此風險。

他又分享，在房屋政策方面，新加坡政府的組屋政策，也與人口及種族融合政策相關。每個組屋區入住的不同種族人口會有百分比規定，不會出現單一種族入住，以滿足種族融合政策需求。同時，為了鼓勵年輕人組織家庭及生育，組屋申請者需要已註冊結婚，政府並同時配合生育福利，近年幼稚園也有政府資助。

政府收入方面，相較香港政府較為以來土地拍賣收入，新加坡政府收入較多來自於商品和服務增值稅(GST)等，理論上比較穩定。馮浩然認為，從中線發展來看，香港其實也應該去思考其他稅項的選擇，是否能夠改善目前收入來源結構。

香港駐新加坡經濟貿易辦事處處長馮浩然。﹙顧慧宇攝﹚

最惦記香港的四季分明

對於在新加坡的生活，馮浩然笑言，有與香港類似及不一樣的地方。他最惦記的是香港四季較為分明，而新加坡全年只有炎熱的夏天，在香港曾經喜歡室外跑步，但在新加坡如此天氣下難以做到，這也是他在新加坡生活唯一最不習慣的地方。同時，他也懷念在香港能夠經常去行山及去海灘的日子。而在其他生活層面，則沒有感受到太大的落差。

他又分享，在新加坡生活最喜歡的是當地的城市綠化，這座「花園城市」不單擁有龐大的植物園，市區建設密度也不高，沒用太多「屏風樓」。與香港一樣，兩地地少人多，但新加坡約700平方公里多為可發展的平地，而香港面積達1100平方公里，但已發展面積僅有300至400平方公里左右，大部分為郊野公園及大山，即兩者可發展面積相差約1倍，故此即使在旺區，街道感覺也較香港寬敞，可以望到更為廣闊的天空。

馮浩然最惦記的是香港四季較新加坡為分明，而新加坡全年只有炎熱的夏天。（視覺中國）

星側重work and life balance 港更講拼搏精神

馮浩然又指出，新加坡與香港另外一個不同的地方是，新加坡會較為注重work and life balance，無論是政府機構還是私人企業，平日6點後，員工都很多時候已經下班做運動，或者有自己的生活。而即使新官疫情已過去，這裡企業仍會持續在家工作的安排，例如五天工作中可能有約2日的時間，員工可以選擇在家工作。

但他也坦言，當然也不是多有政策都可以照搬來香港，也需要視乎兩地不同的文化及社會環境，例如香港在職場講求拼搏精神，與新加坡文化不一樣。