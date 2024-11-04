專訪｜港人具優勢！　馮浩然籲深入了解東盟︰每個國家有不同機遇

港府近年有意透過加強與東盟的連結，當中香港駐新加坡經濟貿易辦事處於1995年成立，負責處理香港與三個東盟國家（老撾、新加坡及越南）及印度的雙邊關係。



而現任香港駐新加坡經濟貿易辦事處處長的馮浩然，曾經在政府不同部門擔任要職，包括前經濟發展及勞工局、民政事務總署及旅遊事務署等，在擔任工業貿易署助理署長時，曾參與與東盟等國的自由貿易協定談判工作，也是和東盟及阿拉伯聯合酋國等國家的投資協定首席談判員。他在2022年尾上任新職務至今約兩年，仍謙虛地表示，自己「每天都在學習」。



馮浩然表示，東盟十國其實每個國家的情況都不太一樣，港人其實不太認識，例如老撾。（Getty Images）

東盟十國 每個國家情況都不一樣

的確，東盟十國文化、法律及政治各異，馮浩然直言，即便香港是東盟第二大貿易夥伴，但港人其實對於整體東盟市場不太認識，應該要有更深入的了解，特別是香港年輕一代，可多點放眼世界。「東盟十國其實每個國家的情況都不太一樣，從發展最為領先的新加坡，到較為落後的緬甸、柬埔寨及老撾，以至於香港人較為熟悉的泰國、馬來西亞及越南，其實是個非常多元化的市場，而每個國家都會有不同的機遇。」

不少企業近年會首選越南及印尼，這是因為這兩個市場人口最多，佔整個東盟約50%人口，發展潛力高，當然這也須要維持對外開放及政治穩定等配合。但馮浩然分享道，東盟中相對「不起眼」的老撾，隨著近年中國一帶一路建設惠及當地交通，帶動了當地的人流及物流，經濟也逐漸有起色，當地並有意發展綠色能源，開始出口周邊國家，也存在相關機遇。

馮浩然表示，港人在東盟發展具優勢，包括有國際視野，語言上也都兩邊能夠做溝通。（顧慧宇攝）

港人港企能夠「靈活」應變拓商機

至於港人在東盟發展的優勢，馮浩然就認為，港人具備國際視野，教育環境能夠同時有歐美及中國影響，語言上也都兩邊能夠做溝通。

馮浩然透露，近年也有香港年輕人前往東盟尋找事業發展機會，包括去到越南，從事物流等行業的工作。而事實上，駐新加坡經貿辦早年已開始舉辦東盟實習機會，為香港大學生提供在新加坡及越南等東盟10國當地的企業暑期實習機會。

而香港企業「出海」方面，他表示，港企在尋覓東盟商機時，可以因應不同市場的需求，及本身當地行業的發展情況，而決定發展模式。以運輸行業為例， 網約叫車平台Grab在主要東南亞國家市佔率已達逾五成，而港人港企是「靈活的」，會去拓展其他如農產品運輸市場。