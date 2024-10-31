中國海外(0688)有望人大會議通過穩樓市措施後　再展升浪｜彭偉新

內地自9月底推出一系列的刺激經濟措施，以及穩定樓價措施後，整體內房市場似乎有逐步回穩的情況，尤其是內地4個一線城市的一手房銷售更在過去一個月錄得顯著的回升，特別是人民銀行聯合財政部及住建部的聯合記者發佈會中，表示會推出超過100萬套的城中村及危舊房改造，以及進一步降低房貸利率，包括存量房貸息率自動下調25點子，以及把中、長期LPR參考利率下調25點子，均有效降低內地整體房貸利息支出外，亦令到過去兩周內房的銷售大幅增加，部份一線城市更錄得過去幾年內最火熱的單周銷售，因此，即使內房價格短期內仍然未必可以有較大的上升空間，但相信內房市場之前的持續跌價的現像已放緩的跡象，屬利好內地一線內房股的消息。



中國海外是內地全國性的內房企業，由母公司中國海外集團持股51.34%，因此集團的實力雄厚毋容置異，雖然在過去幾年內地多家大型民營內房企業爆出違約問題，以及整個內房市場銷售額大幅萎縮，但未有影響到中國海外的整體財政能力，即使市場對中國海外今個財年的全年盈利預測會倒退 3.2%，不過，下一財年的盈利預測則會增長 3.3%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利率為倒退 5.61%，但倒退的情況會獲得改善，明年5 年的年複合盈利率可以改善至增長5.69%的。

即使內房價格短期內仍然未必可以有較大的上升空間，但相信內房市場之前的持續跌價的現像已放緩的跡象。（資料圖片）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 6.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 6.2 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.9倍，而市賬率則為 0.39 倍，整體估值不算太高。中國海外過去一年的派息比率為 31%，而集團今個財年已派發0.75港元的追蹤年股息，相等於 5.00 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.75港元的現金紅利，相等於 5.00 厘的預測股息率，稍低於過去5年平均股息率5.37 厘。不過，若果內房市場能在未來一年迅速好轉，相信對集團會帶來非常利好的正面作用，特別是集團仍然有較強的現金流繼續在市場上購入土地儲備及保交房，而毋須靠中央的救助，因此，整體的銷售利潤仍然能維持在較佳水平。

中國海外股價於2022年4月期間由高位27.35港元水平回落，並在持續下跌後，股價於今年3月時最低跌至10.10港元後曾一度作出反彈見16.16港元，剛好反彈了整個自2022年開始的跌浪總跌幅38.2%，不過其後仍然繼續回調，但隨著內地推出一系列的救市及穩定內房政策後，股價曾一度升上18.58港元後，再度跌返近日支持位14港元水平後走勢轉為徘徊，相信市場仍然在等內地在11月4日至8日期間的人大會議，以確定整個救市措施的推行，以及規模後，才會有進一步的反彈空間。投資者可以在現水平約14.80港元買入，等股價作込一步的反彈，並以前高位18.50港元作為今個年底前的目標。至於股價一旦失守近日支持位14.00港元，則要先行沽出止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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