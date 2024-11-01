中海油(0883)受惠油價反彈　暫上望21.5元水平 ｜彭偉新

市場對國際原油價格走勢雖然較為反覆，一方面擔心OPEC+成員國會突然加整體產量，同時亦擔心環球經濟增長放緩下，會對原油的需求造成極大的失，加上自從以色列擊殺哈馬斯頭號人民後，以及認為以哈之間的戰鬥會在短期內結束，因此，令到近日國企油價一度作出明顯的急跌，最低曾跌穿67美元水平。不過，其後在周四早段有消息指出中國經濟增長可期，有助帶動國際油價油升。而國際油價亦由上日低位反彈超過2%，並重返69美元水平。預期將會對內地石油股的股價產生短期推升作用，尤其是中海油的主營業務集中在上游部份，未有如中石油及中石化會因為庫存問題而產生成本上升的利淡因素。



另外，雖然近日油價受到以色列與哈馬斯有機會進行停火談判的機會，令到國際油價一度作出較明顯的下跌，不過相信油價仍然難以跌至市場所預測的每桶60美元以上的水平，主要是因為油價進一步下跌會令到部份頁岩油的生產意欲下降，若果油價急跌至每桶60美元水平的話，相信國際整體原油生產量會明顯回落，令到石油價格難以再進一步下跌外，並會有力由低位反彈。主要是現時在北半球進入冬季下，對於取暖用燃油的需求亦會在第4季回升，因此，油價經過近日的回落後，令到一眾內地石油股走勢轉弱後，現水平反而是最佳的買入時機。

中海油投資者可以在18港元水平買入，上望保歷加通道頂部約21.5港元。（資料圖片）

中海油上日公佈與伊拉克簽署石油勘探、開發及生產合同，該合約所涉及的勘探範圍包括7個區塊，現時屬第一階段並為期年，相信該合同在未來幾年可以為中海油持續帶來經濟收益。市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 15.4%，至於下一財年的盈利預測仍會增長 2.7%，另外，集團的5 年年複合盈利為增長現時為 29.67%，不過，由於預期油價未必可以有進一步大幅上升的機會，加上市場看淡油價，相信會拖累到其 5 年年複合盈利增長率會轉為倒退12.24%，不過，相信暫時未必會對股價有太大的負面影響。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 5.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 6.3 倍，較追蹤市盈率為高。市賬率則為 1.14 倍，估值上未有太過高的情況。

中海洋石油股價股價由去年12低位11.96港元開始反彈，並持續上升至今人7月見高位23.90港元後，才開始出現見頂回落的走勢，股價在其後4個月反覆由高位回調，不過，仍然未有失守17.90港元，該水平正好是整個升浪總升幅的50%回調目標，反映雖然股價走勢回軟，但未有失守點調幅度61.8%下，未有破壞前升浪，預期股價仍然會有望在油價於冬季回升而向好，尤其是中海油的股價曾形成一浪低於一浪下，反而9天RSI則形成一底高於一底的RSI牛背馳走勢，預期股價可以繼續作出反彈。投資者可以在18港元水平買入，上望保歷加通道頂部約21.5港元，至於股價只要未有失守整個升浪總升幅的61.8%回調目標16.5港元，則毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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