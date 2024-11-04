中海油田服務(2883)資金流仍偏強　有望帶動股價重返高位｜彭偉新

中海油田服務第三季盈利遜預期，主要受到本季半潛式生產平台使用率大幅下降所拖累，不過，管理層表示目前閒置的鑽機取得新合約表示樂觀，但這最早要到明年第一季才開始，因此，雖然有證券商把集團今年全年的盈利預測稍為下跌，但未有對明年整體的盈利向下修訂。市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 29.4%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 25%。另外，集團5 年年複合盈利會有改善機會，會由之前倒退 1.11%，逐步改善至未來幾年可增長 23.88%。



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 10.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 9.9 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到--倍，而市賬率則為 0.74 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 0.67 倍，企業價值對收入為 1.39 倍，另外整體估值上仍然屬於稍為偏低的水平。而現時有為中海油田服務進行調研覆蓋的分析師共有15倍，而他們的目標價中位數為10.14港元，至於利用14個財務模型計算出來的合理價值，則為8.64港元，即現價仍然與兩組合理價格水平分別有42.5%及15.1%的上望空間。

中海油田服務(02883)於今年6月6日至11月1日期間的資金流狀況。（圖1）

中海油田服務於今年6月6日至今年11月1日期間的股價共錄得3.1%的跌幅，期間共錄得3.35 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.33 億港元，而散戶則佔當中的3.02 億港元 (見圖1)。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上21.55%；而最低則跌至 -9.63%，而到11月1日當日則為5.66%，以資金動力來說仍然屬偏好的局面，尤其是在大市由近期高位回調期間，中海油田服務雖然曾錄得資金流出，但其後已經轉為穩定外，亦見到資金重新再度入，相信有助股價可以加快回升。

中海油田服務於上周五以 7.51 港元收市，全日上升 0.11 港元或 1.49%。集團過去5年的平均Beta值為 1.14，系統性風險高於大市，主要是受到過去一年整體油價較為波動，令到集團的整體股價表現較為反覆。52周最高位曾見 10 港元，而最低位則曾見 6.11港元，股價於過去52周累計下跌 20.44%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 7.51 港元計，中海油田服務的股價較 50 天線高出 6.71%，另外，現價亦較 200 天線高出 0.17%，不過未有超出合理的水平，因此，預期股價未有出技術走勢過強而出現超買回落的走勢。

投資者可以在7.50港元水平買入，若果以整個自今年3月高位10.00港元開始形成的跌浪總跌幅，按黃金比率61.8%作為反彈目標，股價可上望8.50港元，只要股價未有失守保歷加通道底部7.00港元則可以繼續持有股份。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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