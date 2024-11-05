昆侖能源(0135)股價跌返保歷加通道底見回穩　並作出反彈｜彭偉新

昆侖能源上一半年度的營業額為 929.22億元，同比上升 6.7%，另外，環比稍為上升 2.92%。至於上半年度的毛利率為 14.2%，同比下降 0.9 個百份點。不過，集團最近半年度的營業收益(調整後)為 65.89億元，同比上升 3%。另外，集團的半年股東淨收入為 33.05億元，同比亦上升 2.58%。反映今年上半年集團的整體盈利能力稍有改善，其中相信是內地整體居民的用氣需求稍為回升所帶動。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 14.5%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 7.6%，另外，集團5 年年複合盈利為增長率為 4.66%，其後5 年年複合盈利增長率更可以升上 12.49%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 10.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.1 倍，較追蹤市盈率為低，另外，市賬率則為 0.94 倍，整體估值不算太高。

昆侖能源於上個交易日以 7.57 港元收市，全日上升 0.03 港元或 0.40%。集團過去5年的平均Beta值為 0.78，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 9.09 港元，而最低位則曾見 6.46港元，股價於過去52周累計上升 10.88%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 20.33%，以現價 7.55 港元計，昆侖能源的股價較 50 天線低 1.9%，另外，現價亦較 200 天線低 0.16%，技術走勢上未有出現走劫偏高的情況，因此，暫時未有出現明顯的回調壓力。

昆侖能源過去一年的派息比率為 42%，而集團今個財年已派發 0.448元人民幣的追蹤年股息，相等於 5.94 厘的追蹤年股息率。（資料圖片）

昆侖能源過去一年的派息比率為 42%，而集團今個財年已派發 0.448元人民幣的追蹤年股息，相等於 5.94 厘的追蹤年股息率，由於今年整體天然氣價有所上升，令到市場預期集團今年全年每股派 0.48 元人民幣，相等於 6.39 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 4.24 厘為高。而且更在市場追捧高息股下，相信昆侖能源亦會受到投資者所追捧，推動股價有進一步上升的空間。

昆侖能源股價於去年10月至6.42港元水平後，股價曾於去年11月至今年4月維持在6.40港元至7.40港元之間徘徊，形成了橫行走勢後，股價於今年5月成功升跛7.40港元的阻力後，股價反覆上升今年7月5日見高位9.23港元後，才作出較明顯的回調，股價曾一度失守20天線支持，並跌低於整個升浪總升幅的61.8%回調目標，低位見過7.08港元後，在天RSI形成了一底高於一底走勢後，股價開始見初步回升，並於10月初再度升上高位8.62港元，雖然股價其後再度回落，但未有失守9月時的低位，兩次跌至7.40港元後開始見底，而且9天RSI更未有再失守30水平，因此，預期股價已經出現見底。

股價在昨日兩連陽及兩連升後，股價有望出現見底回升的走勢，投資者可以在7.50港元水平買入，預期股價可以先行作出反彈，並以10月初高位8.60港元作為短期上升限力，只要股價未有失守9月低位7.10港元暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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