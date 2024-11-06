農業銀行(1288)季績強勁且為行內首選股份　有望續升勢｜彭偉新

農業銀行在本季度的盈利增長為5.3%，增長幅度為同業中最強勁，尤其是內地經濟在今年迎大較大的挑戰下，不少內銀股份在最新一季度的業績公佈時，均見到息差收入受壓，又甚至季度業績出現倒退，而農業銀行仍然能錄得較強的盈利增長已屬奇蹟。市場預期下一季度的盈利增長仍然可以達到5，令到全年盈利預測會增長為 3.9%。另外，下一財年的盈利預測仍會增長 3.7%，令到農業銀行的整體盈利能支持股價作進一步的上升。



不過，隨著內地經濟增長放緩，農業銀行的5 年年複合盈利為增長率會由之前的 8.14%，降至只有 4.72%。若果以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 4.9 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.37倍，而市賬率則為 0.44 倍。農業銀行過去一年的派息比率為 32%，而集團今個財年已派發 0.347 元人民幣的追蹤年股息，相等於 9.4 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.306 元人民幣，相等於 8.32 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率7.74 厘為高，令到農業銀行的現價仍然具有吸引力。

農業銀行於上個交易日以 4.05 港元收市，全日上升 0.05 港元或 1.25 %。集團過去5年的平均Beta值為 0.28，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 4.06 港元，而最低位則曾見 2.73港元，股價於過去52周累計上升 39.86%，股價表現跑贏恒生指數，以現價 4.05 港元計，農業銀行的股價較 50 天線高出 7.63%，另外，現價亦較 200 天線高出 16.56%，股價之技術走勢暫時未有即時出現大幅回落的風險。

農業銀行(01288)於今年6月11日至11月5日期間的資金流狀況。（圖1）

至於資金流方面，農業銀行於今年6月11日至今年11月5日期間的股價共錄得24%的升幅，期間，共錄得35.1 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的18.33 億港元，而散戶則佔當中的16.77 億港元(見圖1)。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.91%；而最低則跌至-2.57%，而到11月5日當日則為12.33%，反映出大戶資金動力正在明顯的轉強，亦會有助股價作出進一步的上升。

現時共有18位分析師對農業銀行有進行調研的覆蓋，而其目標價的平均值為4.41港元，若果以現價作為入市水平，股價仍然有超過8%的上望空間。加上農業銀行現時的市盈率及市帳率計算，均低於行業的平均值，所以在估值上仍然屬於吸引的水平。投資者可以在4.00港元買入，並以分析師所給予的目標價平均值4.40港元作為上望目標價，只要股價能企穩在20天線3.90港元以上，仍然可以繼續持有農業銀行的股份。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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